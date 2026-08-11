Kassa rinkelt in Nijmegen: dit verdient NEC aan de Champions League

N.E.C. heeft dinsdagavond niet alleen sportief een enorme stap gezet, maar ook financieel uitstekende zaken gedaan. Door Olympiakos over twee wedstrijden uit te schakelen en de play-offs van de Champions League te bereiken, verzekert de Nijmeegse club zich al van een bedrag van 4,29 miljoen euro. En dat is slechts het begin.

De UEFA heeft een flinke premie klaargezet voor clubs die de laatste voorronde van de Champions League niet overleven. De verliezer van de play-offs ontvangt namelijk 4,29 miljoen euro. N.E.C. is daardoor, ongeacht wat er tegen Bodø/Glimt gebeurt, al verzekerd van een financiële hoofdprijs. Voor N.E.C. is dat een gigantisch bedrag. De miljoenen komen ongeveer overeen met het bedrag dat de club vorig seizoen aan televisiegelden ontving. Bovendien is het meer dan de opbrengsten uit de kaartverkoop over het volledige seizoen 2024/25. De club mag zich opmaken voor een tweeluik met Bodø/Glimt, waarin de inzet nog veel groter is.

Jackpot lonkt tegen Bodo/Glimt

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Mocht N.E.C. ook de Noren uitschakelen, dan plaatst de club zich voor de league phase van de Champions League. Dat levert een vaste startpremie van ongeveer 18,62 miljoen euro op. Dat bedrag krijgen de Nijmegenaren voordat het ook maar één wedstrijd in de competitiefase heeft gespeeld. Daar komen vervolgens de inkomsten uit kaartverkoop, sponsoring en commerciële activiteiten nog bovenop.

Ook op het veld kan de teller snel oplopen. Een overwinning in de Champions League levert ongeveer 2,1 miljoen euro op, terwijl een gelijkspel goed is voor circa 700.000 euro. Iedere deelnemer speelt acht wedstrijden, waardoor ook een bescheiden campagne meerdere miljoenen aan extra prijzengeld kan opleveren.

Daarnaast zijn er inkomsten gekoppeld aan de eindklassering en de zogenoemde value pillar, waarin onder meer de commerciële waarde van de markt en Europese prestaties een rol spelen. Daardoor is het exacte bedrag vooraf niet vast te stellen, maar bij plaatsing voor de Champions League kan een bedrag richting de 25 miljoen euro niet ondenkbaar zijn.

Van Schaik weet wat NEC met het geld wil doen

Algemeen directeur Wilco van Schaik liet voorafgaand aan het duel met Olympiakos al weten dat de Europese inkomsten niet alleen op de bankrekening moeten belanden. N.E.C. heeft de afgelopen periode flink geïnvesteerd in de faciliteiten in en rond De Goffert, mede vanwege de eisen die de UEFA stelt. “Als we volgende week spelen, moet er nog meer bij komen. Het is voor de groei van de club. De financiën van Europees voetbal helpen ons te investeren in de club”, vertelde Van Schaik.

Volgens de algemeen directeur zijn onder meer het uitvak, de thuisvakken, de mediafaciliteiten en de verlichting aangepakt. De Europese campagne zorgt daarmee niet alleen voor groei op het veld, maar ook voor zichtbare veranderingen rondom het stadion. Van Schaik kijkt bovendien al verder vooruit. “We willen nu nog een trainingsaccommodatie gaan bouwen voor het eerste en dat kan door de gelden die we nu ophalen”, zei hij. Een grote verbouwing van De Goffert zit er voorlopig nog niet in. Het dichtgooien en verbouwen van de grachten zou volgens Van Schaik minimaal vijftien miljoen euro kosten. “Dan moeten we de Champions League halen”, grapte de directeur. Dat N.E.C. inmiddels daadwerkelijk nog maar twee wedstrijden verwijderd is van het miljardenbal, zal die uitspraak alleen maar interessanter maken.