Afgekeurde goal NEC roept vraagtekens op na nieuwe VAR-richtlijn UEFA

N.E.C. heeft dinsdagavond op spectaculaire wijze de Champions League-play-offs bereikt, maar de manier waarop de Nijmeegse ploeg in de slotfase op weg leek naar de overwinning zorgt voor de nodige discussie. De 2-1 van werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd vanwege buitenspel van eerder in dezelfde aanval. Juist op de dag dat de UEFA zijn nieuwe Clear Line-richtlijn voor het gebruik van VAR presenteerde, roept de ingreep vragen op.

De Nijmeegse supporters dachten in de 93ste minuut een beslissend moment mee te maken. Sierhuis kopte de bal binnen en De Goffert ontplofte, maar de vreugde sloeg al snel om in verbazing. De arbitrage keurde de treffer alsnog af omdat Mor eerder in de aanval buitenspel had gestaan. Het opmerkelijke zit daarbij niet zozeer in het feit dat buitenspel wordt gecontroleerd bij een doelpunt, maar in de vraag hoeveel van de aanval daarvoor opnieuw moet worden bekeken. Tussen het moment waarop Mor buitenspel stond en de treffer van Sierhuis zat volgens de reacties op sociale media een aanzienlijk aantal passes en een nieuwe fase van het aanvalsspel.

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Dat zorgt voor een opvallend contrast met de nieuwe lijn die de UEFA juist dinsdag presenteerde. Onder de naam Clear Line wil de Europese voetbalbond meer duidelijkheid en uniformiteit creëren over wanneer VAR moet ingrijpen. De nadruk ligt daarbij op een consequente toepassing van het protocol en het voorkomen van overdreven gedetailleerde, zogenoemde ‘microscopische’ VAR-interventies. UEFA-scheidsrechtersbaas Roberto Rosetti benadrukte bij de presentatie dat de context van een voetbalsituatie belangrijk blijft. Het doel van Clear Line is volgens de UEFA om één duidelijke technische lijn te hanteren voor scheidsrechters én VAR en om alleen in duidelijke situaties in te grijpen.

Precies daarom is de afgekeurde goal van N.E.C. interessant. De buitenspelpositie van Mor kan als feitelijke overtreding worden vastgesteld, maar de discussie draait om de vraag of een VAR-ingreep na zoveel vervolgspel nog past binnen de filosofie die UEFA met Clear Line zegt te willen uitdragen.

Op X was het onbegrip in ieder geval groot. ‘Wat een absurde reden van afkeuren’, schrijft een kijker. Een andere supporter vraagt zich af: ‘Buitenspel? Sierhuis scoorde pas drie minuten later.’ Ook andere NEC-supporters vinden dat de arbitrage veel te ver terugging. ‘Hoe ver moet je willen terugkijken?’ klinkt het. Een andere kijker spreekt zelfs van ‘de meest debiele buitenspelafkeuring ooit’ en vraagt zich af waarom een moment dat volgens hem zo ver voor het doelpunt plaatsvond nog bepalend kan zijn. Een andere reactie legt de link rechtstreeks met de manier waarop VAR tegenwoordig wordt gebruikt: ‘Sorry, maar dit heeft niets meer met voetbal te maken. Zoveel passes voor die goal met een kwart hak buitenspel staan… hou op met me!’

De discussie kreeg uiteindelijk geen dramatische afloop voor N.E.C. Nadat Sierhuis zijn doelpunt zag worden afgekeurd, moest de ploeg van Dick Schreuder verder in de verlenging. Daarin maakte Emre Mor alsnog de bevrijdende 2-1, waarmee NEC Olympiakos uitschakelde en zich plaatste voor de Champions League-play-offs. Daar wacht Bodø/Glimt. De Noorse club rekende eerder op de avond af met Union Sint-Gillis en vormt daarmee de laatste horde voor NEC richting de competitiefase van het miljardenbal.

Sierhuis denkt de winnende te maken, maar het doelpunt wordt afgekeurd wegens buitenspel.. ✖️



We gaan verlengen in het Goffertstadion: 1-1 🏟️#ZiggoSport #UCL #NECOLY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) August 11, 2026

Omdat het buitenspelmoment opvallend ver voor de daadwerkelijke doelpoging van de ex-speler van Fortuna Sittard plaatsvond, ontstond er op X direct grote verbazing. "Wat een absurde reden van afkeuren", zo klonk een van de eerste reacties. Veel kijkers vroegen zich hardop af hoe ver de arbitrage mag terugkijken in een aanval. "Buitenspel? Sierhuis scoorde pas drie minuten later", schreef een kijker, terwijl een ander het cynischer verwoordde: "Buitenspel ergens in de eerste helft". De frustratie onder de voetballiefhebbers nam al snel in hevigheid toe. Een supporter wees direct naar de FIFA-baas: "Dit is echt de meest debiele buitenspelafkeuring ooit denk ik. Zover terug in het spel. Zou rechtstreeks uit de koker van Infantino kunnen komen". Een ander trok de beslissing volledig in het absurde: "Hij stond vorige week buitenspel dus wordt het doelpunt afgekeurd".

De ophef is extra opvallend omdat de UEFA een dag eerder het zogeheten 'Clear Line'-protocol lanceerde. Roberto Rosetti, het hoofd arbitrage bij de Europese voetbalbond, benadrukte daarbij juist dat de VAR minder ingrijpend moet optreden en alleen nog bij overduidelijke fouten mag ingrijpen. Het analyseren van marginale buitenspelsituaties ver terug in de opbouw zou tot het verleden moeten behoren, waardoor de afgekeurde treffer in Nijmegen nu direct als testcase wordt gezien voor deze nieuwe interpretatie.

Voor veel fans raakt de ingreep dan ook de essentie van de sport. "Die regel moeten ze ook maar aanpassen. Hoe ver moet je willen terugkijken?? Misschien max 10 sec ofzo", stelde een kijker voor. Een andere supporter was er helemaal klaar mee: "Sorry, maar dit heeft niets meer met voetbal te maken. Zover terug in de aanval met een kwart hak buitenspel staan… hou op met me!". De meest uitgesproken reactie vatte het algehele sentiment treffend samen: "Het voetbal is kapot. Doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Na die situatie nog 30 seconden open spel. Hoe lang wil je terugkijken?".

Ondanks de enorme domper in de reguliere speeltijd, lijkt de Eredivisionist de klus in de verlenging alsnog te klaren. Uitgerekend Mor, die eerder nog aan de basis stond van de afgekeurde treffer, ontpopte zich tot held door de 2-1 binnen te schieten. Hierdoor lijkt NEC zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League, waarin het Noorse Bodø/Glimt de laatste horde vormt. De Noren rekenden na een verlenging af met Union Sint-Gillis (3-2) en wonnen het tweeluik met 6-5.

Het voetbal is kapot. Doelpunt afgekeurd voor buitenspel. Na die situatie nog 30 seconden open spel. Hoe lang wil je terugkijken?#necoly #CL #NEC #Olympiakos — Ed van de Ven (@EdvandeVen) August 11, 2026

Sorry, maar dit heeft niets meer met voetbal te maken. Zoveel passes voor die goal met een kwart hak buitenspel staan…hou op met me! #necoly #nec #sierhuis — Peter van der Molen (@petervdmolen84) August 11, 2026

Die regel moeten ze ook maar aanpassen. Hoe ver moet je willen terugkijken?? #necoly

Misschien max 10 sec ofzo — Kimmie (@rvdkimmenade) August 11, 2026

Wat een absurde reden van afkeuren. #necoly — Franz Andrießen (@HerrCaleun) August 11, 2026

Buitenspel? Sierhuis scoorde pas 3 minuten later #necoly — Bart Hazen (@Bartoli84) August 11, 2026

Dit is echt de meest debiele buitenspel afkeuring ooit denk ik. Zover terug in het spel.

Zou rechtstreeks uit de poker van Infantino kunnen komen.#necoly — Remco ✨✨ (@ReFa) August 11, 2026