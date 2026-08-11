Roberto Martínez mogelijk nieuwe bondscoach Oranje

Roberto Martínez is in beeld om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Nigel de Jong heeft namens de KNVB al gesprekken gevoerd met de 53-jarige Spanjaard, zo meldt De Telegraaf. De directeur topvoetbal van de voetbalbond zou Martínez in Málaga hebben ontmoet.
De KNVB zoekt naar een nieuwe keuzeheer nadat duidelijk werd dat Ronald Koeman moet worden opgevolgd. Verschillende voor de hand liggende namen zijn inmiddels uit beeld geraakt. Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag haakten om uiteenlopende redenen af, waardoor de voetbalbond verder moest kijken.
Die zoektocht heeft de KNVB nu bij Martínez gebracht. De Spaanse trainer beschikt over ruime ervaring als bondscoach. Eerder stond hij aan het roer bij België, waarna hij de nationale ploeg van Portugal onder zijn hoede kreeg.
Met de Portugezen kende Martínez tijdens het afgelopen WK geen succesvol einde. Portugal werd al vroeg in het toernooi uitgeschakeld door Spanje, dat later de wereldtitel zou veroveren.
Martínez heeft bovendien een duidelijke link met de Nederlandse voetbalcultuur. Hij is goed bevriend met Jordi Cruijff en geldt als een liefhebber van de voetbalopvattingen van diens vader Johan Cruijff.
Of de gesprekken daadwerkelijk uitmonden in een akkoord, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat Martínez serieus wordt meegenomen in de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach.
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Gouden generatie bij België om zeep geholpen en bij Portugal ook niks klaargemaakt. Niet aan beginnen.
Dit moet je toch niet willen? Een niet presterende trainer die ook nog eens geen link heeft met het land. Met België en Portugal werkelijk ondermaats gepresteerd met zijn materiaal. Kunnen we als voetballand serieus met niets beters komen?
Alsjeblieft niet zeg.een coach die zweert bij een vast team zodat vooral jongere spelers bijna of geen kans krijgen,hij is absoluut geen coach die voor een nieuwe lichting wilt staan,en dat is nu net waar het met oranje naar toe aan het gaan is.ik heb het zelf meegemaakt,ik woon in België en hij was dan de coach die de gouden lichting bij zich had,maar op een bepaald moment zat er geen progressie meer in het team,juist omdat hij nieuw bloed geen kansen voor.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Gouden generatie bij België om zeep geholpen en bij Portugal ook niks klaargemaakt. Niet aan beginnen.
Dit moet je toch niet willen? Een niet presterende trainer die ook nog eens geen link heeft met het land. Met België en Portugal werkelijk ondermaats gepresteerd met zijn materiaal. Kunnen we als voetballand serieus met niets beters komen?
Alsjeblieft niet zeg.een coach die zweert bij een vast team zodat vooral jongere spelers bijna of geen kans krijgen,hij is absoluut geen coach die voor een nieuwe lichting wilt staan,en dat is nu net waar het met oranje naar toe aan het gaan is.ik heb het zelf meegemaakt,ik woon in België en hij was dan de coach die de gouden lichting bij zich had,maar op een bepaald moment zat er geen progressie meer in het team,juist omdat hij nieuw bloed geen kansen voor.