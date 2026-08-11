Roberto Martínez mogelijk nieuwe bondscoach Oranje

Roberto Martínez is in beeld om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Nigel de Jong heeft namens de KNVB al gesprekken gevoerd met de 53-jarige Spanjaard, zo meldt De Telegraaf. De directeur topvoetbal van de voetbalbond zou Martínez in Málaga hebben ontmoet.

De KNVB zoekt naar een nieuwe keuzeheer nadat duidelijk werd dat Ronald Koeman moet worden opgevolgd. Verschillende voor de hand liggende namen zijn inmiddels uit beeld geraakt. Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag haakten om uiteenlopende redenen af, waardoor de voetbalbond verder moest kijken.

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Die zoektocht heeft de KNVB nu bij Martínez gebracht. De Spaanse trainer beschikt over ruime ervaring als bondscoach. Eerder stond hij aan het roer bij België, waarna hij de nationale ploeg van Portugal onder zijn hoede kreeg.

Met de Portugezen kende Martínez tijdens het afgelopen WK geen succesvol einde. Portugal werd al vroeg in het toernooi uitgeschakeld door Spanje, dat later de wereldtitel zou veroveren.

Martínez heeft bovendien een duidelijke link met de Nederlandse voetbalcultuur. Hij is goed bevriend met Jordi Cruijff en geldt als een liefhebber van de voetbalopvattingen van diens vader Johan Cruijff.

Of de gesprekken daadwerkelijk uitmonden in een akkoord, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat Martínez serieus wordt meegenomen in de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach.