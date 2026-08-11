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Roberto Martínez mogelijk nieuwe bondscoach Oranje

11 augustus 2026, 23:08
Roberto Martinez
Foto: © Imago
6 reacties
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Roberto Martínez is in beeld om de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal te worden. Nigel de Jong heeft namens de KNVB al gesprekken gevoerd met de 53-jarige Spanjaard, zo meldt De Telegraaf. De directeur topvoetbal van de voetbalbond zou Martínez in Málaga hebben ontmoet.

De KNVB zoekt naar een nieuwe keuzeheer nadat duidelijk werd dat Ronald Koeman moet worden opgevolgd. Verschillende voor de hand liggende namen zijn inmiddels uit beeld geraakt. Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag haakten om uiteenlopende redenen af, waardoor de voetbalbond verder moest kijken.

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Die zoektocht heeft de KNVB nu bij Martínez gebracht. De Spaanse trainer beschikt over ruime ervaring als bondscoach. Eerder stond hij aan het roer bij België, waarna hij de nationale ploeg van Portugal onder zijn hoede kreeg.

Met de Portugezen kende Martínez tijdens het afgelopen WK geen succesvol einde. Portugal werd al vroeg in het toernooi uitgeschakeld door Spanje, dat later de wereldtitel zou veroveren.

Martínez heeft bovendien een duidelijke link met de Nederlandse voetbalcultuur. Hij is goed bevriend met Jordi Cruijff en geldt als een liefhebber van de voetbalopvattingen van diens vader Johan Cruijff.

Of de gesprekken daadwerkelijk uitmonden in een akkoord, is nog niet duidelijk. Wel staat vast dat Martínez serieus wordt meegenomen in de zoektocht van de KNVB naar een nieuwe bondscoach.

Lijkt Roberto Martínez je een goede kandidaat voor Oranje?

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Kicker
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Een trainer die bij wedstrijden altijd in een net pak coacht en zijn over de top sterspeler altijd opstelt. Daar heb ik weinig vertrouwen in.

Gusa
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Gouden generatie bij België om zeep geholpen en bij Portugal ook niks klaargemaakt. Niet aan beginnen.

BartVanderVeen24
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Nigel op non-actief zetten. Ik wil liever een Nederlandse bondscoach. Ik wil Louis

EuropaMango
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Ik zie vooral veel ongeschikte kandidaten voorbij komen. Zucht. Wat heeft deze man nou bereikt waarvan je zegt "Ja, die gaat het roer omgooien en ons naar een finale leiden"?

FCJel
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Dit moet je toch niet willen? Een niet presterende trainer die ook nog eens geen link heeft met het land. Met België en Portugal werkelijk ondermaats gepresteerd met zijn materiaal. Kunnen we als voetballand serieus met niets beters komen?

baltegenmuur22
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baltegenmuur22
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Alsjeblieft niet zeg.een coach die zweert bij een vast team zodat vooral jongere spelers bijna of geen kans krijgen,hij is absoluut geen coach die voor een nieuwe lichting wilt staan,en dat is nu net waar het met oranje naar toe aan het gaan is.ik heb het zelf meegemaakt,ik woon in België en hij was dan de coach die de gouden lichting bij zich had,maar op een bepaald moment zat er geen progressie meer in het team,juist omdat hij nieuw bloed geen kansen voor.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
683 Reacties
759 Dagen lid
1.665 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
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Een trainer die bij wedstrijden altijd in een net pak coacht en zijn over de top sterspeler altijd opstelt. Daar heb ik weinig vertrouwen in.

Gusa
Erkende gebruiker! Meer info
1.283 Reacties
1.415 Dagen lid
6.778 Likes
Gusa
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Gouden generatie bij België om zeep geholpen en bij Portugal ook niks klaargemaakt. Niet aan beginnen.

BartVanderVeen24
881 Reacties
1.415 Dagen lid
3.991 Likes
BartVanderVeen24
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Nigel op non-actief zetten. Ik wil liever een Nederlandse bondscoach. Ik wil Louis

EuropaMango
49 Reacties
45 Dagen lid
90 Likes
EuropaMango
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Ik zie vooral veel ongeschikte kandidaten voorbij komen. Zucht. Wat heeft deze man nou bereikt waarvan je zegt "Ja, die gaat het roer omgooien en ons naar een finale leiden"?

FCJel
582 Reacties
1.103 Dagen lid
4.842 Likes
FCJel
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Dit moet je toch niet willen? Een niet presterende trainer die ook nog eens geen link heeft met het land. Met België en Portugal werkelijk ondermaats gepresteerd met zijn materiaal. Kunnen we als voetballand serieus met niets beters komen?

baltegenmuur22
34 Reacties
1.415 Dagen lid
88 Likes
baltegenmuur22
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  • 0
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Alsjeblieft niet zeg.een coach die zweert bij een vast team zodat vooral jongere spelers bijna of geen kans krijgen,hij is absoluut geen coach die voor een nieuwe lichting wilt staan,en dat is nu net waar het met oranje naar toe aan het gaan is.ik heb het zelf meegemaakt,ik woon in België en hij was dan de coach die de gouden lichting bij zich had,maar op een bepaald moment zat er geen progressie meer in het team,juist omdat hij nieuw bloed geen kansen voor.

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Roberto Martínez

Roberto Martínez
Functie: Coach
Leeftijd: 53 jaar (13 jul. 1973)

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