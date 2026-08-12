eist een bedrag van in totaal rond de 30 miljoen euro van Corinthians, zo meldt ge Globo. De Nederlander blijft volgens Gazeta Esportiva bovendien mogelijk actief in Brazilië. Memphis zou in de belangstelling staan van twee clubs op het hoogste niveau: Flamengo en Vasco da Gama.

Gisteren (dinsdag) maakte Corinthians bekend dat de aflopende verbintenis van Memphis niet verlengd wordt. De aanvaller vertrekt zo na twee jaar bij de club uit São Paulo, waarvoor hij twintig keer scoorde in 79 officiële wedstrijden.

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Memphis is zelf overigens woedend vanwege zijn aangekondigde vertrek. Op X schreef de Nederlander onder meer dat hij 'enorm teleurgesteld' is Corinthians 'de afspraak schendt' die hij zegt te hebben gehad over een nieuwe verbintenis. "In de komende dagen zal ik mij publiekelijk uitspreken, maar je kunt erop rekenen dat dit onacceptabele gedrag niet onbestraft blijft", schreef Memphis daar onheilspellend achteraan.

Inmiddels lijkt duidelijk dat Memphis een gigantische claim bij Corinthians neer zou willen leggen. De Nederlander zou nog 77 miljoen Braziliaanse reaal (bijna 13 miljoen euro) aan achterstallige bonussen én rente tegoed hebben van de club. Daarnaast zou hij Corinthians volgens ge Globo willen aanklagen voor een bedrag van nóg eens 103 miljoen reaal, het bedrag dat hij bij zijn contractverlenging zou ontvangen aan salaris en tekengeld. De totale schuld van Corinthians aan Memphis zou daarmee op 180 miljoen reaal komen te liggen, omgerekend iets meer dan 30 (!) miljoen euro.

'Braziliaanse en Saudische clubs geïnteresseerd in Memphis'

Inmiddels lijkt de interesse in de diensten van Memphis op gang te komen. Volgens Gazeta Esportiva bestaat er interesse in de Nederlander vanuit Saudi-Arabië, maar het medium wijst erop dat Memphis zélf al heeft aangegeven de voorkeur te geven aan een langer verblijf in Brazilië.

Die kans lijkt zeker aanwezig, aangezien zowel Flamengo als Vasco da Gama Memphis in het vizier zou hebben. Eerstgenoemde club zou zelfs al een contractaanbod ter hoogte van 1,8 miljoen reaal (omgerekend zo'n 300 duizend euro) in voorbereiding hebben, waarover niet te onderhandelen zou vallen. Mocht Memphis het bod accepteren, dan gaat hij er qua inkomen op achteruit: volgens Gazeta Esportiva streek de Nederlander bij Corinthians 2,3 miljoen Reaal (omgerekend ongeveer 385 duizend euro) per maand op.

Bij Flamengo zou Memphis ploeggenoot kunnen worden van een aantal grote namen. Zo verraste de club uit Rio de Janeiro eerder deze zomer door Braziliaans international Lucas Paquetá over te nemen van West Ham United. Daarnaast heeft de club ook spelers als Jorginho (onder meer ex-Napoli, -Chelsea en -Arsenal) en Saúl Níguez (ex-Atlético Madrid en - Chelsea) onder contract staan.