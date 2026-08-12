Memphis Depay woest op Corinthians: ‘Dit blijft niet onbestraft!’

is niet te spreken over de beslissing van Corinthians om zijn contract niet te verlengen. De Nederlandse spits geeft aan dat er een akkoord lag met de club over een nieuwe verbintenis, maar dat de afspraken zijn geschonden. Depay lijkt ook te hinten op juridische stappen.

Corinthians zorgde dinsdagavond voor een verrassing door aan te kondigen het contract van Depay niet te verlengen. Dat is opmerkelijk, omdat eind juli het nieuws naar buiten kwam dat de Oranje-international akkoord was over een nieuw contract tot en met de zomer van 2028. Corinthians laat weten de beslissing enkel uit financiële redenen te hebben genomen.

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Op X uit Depay zijn frustratie over de keuze van de Braziliaanse club. “Ik ben enorm teleurgesteld om te horen dat Corinthians heeft besloten onze overeenkomst mijn contract voor twee jaar te verlengen niet honoreert”, begint de aanvaller. “Deze verlenging was expliciet afgesproken met de voorzitter, terwijl ook de sportieve, juridische en financiële afdelingen aan boord waren. Sommige mensen hebben echter besloten de afspraak te schenden…”, klinkt het.

Depay maakt duidelijk niet blij te zijn met de huidige situatie. “Ik heb de club altijd gerespecteerd gedurende het proces, maar nu word ik gedwongen om krachtig te reageren om mijn belangen te behartigen”, gaat de topscorer aller tijden van Nederland verder. “In de komende dagen zal ik mij publiekelijk uitspreken, maar je kunt erop rekenen dat dit onacceptabele gedrag niet onbestraft blijft.” Daarmee lijkt Depay te hinten op juridische stappen tegen de club waar hij de afgelopen twee jaar onder contract stond.