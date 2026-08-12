Live voetbal

Memphis Depay woest op Corinthians: ‘Dit blijft niet onbestraft!’

12 augustus 2026, 08:49
Memphis Depay
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Memphis Depay is niet te spreken over de beslissing van Corinthians om zijn contract niet te verlengen. De Nederlandse spits geeft aan dat er een akkoord lag met de club over een nieuwe verbintenis, maar dat de afspraken zijn geschonden. Depay lijkt ook te hinten op juridische stappen.

Corinthians zorgde dinsdagavond voor een verrassing door aan te kondigen het contract van Depay niet te verlengen. Dat is opmerkelijk, omdat eind juli het nieuws naar buiten kwam dat de Oranje-international akkoord was over een nieuw contract tot en met de zomer van 2028. Corinthians laat weten de beslissing enkel uit financiële redenen te hebben genomen.

Artikel gaat verder onder video

Op X uit Depay zijn frustratie over de keuze van de Braziliaanse club. “Ik ben enorm teleurgesteld om te horen dat Corinthians heeft besloten onze overeenkomst mijn contract voor twee jaar te verlengen niet honoreert”, begint de aanvaller. “Deze verlenging was expliciet afgesproken met de voorzitter, terwijl ook de sportieve, juridische en financiële afdelingen aan boord waren. Sommige mensen hebben echter besloten de afspraak te schenden…”, klinkt het.

Depay maakt duidelijk niet blij te zijn met de huidige situatie. “Ik heb de club altijd gerespecteerd gedurende het proces, maar nu word ik gedwongen om krachtig te reageren om mijn belangen te behartigen”, gaat de topscorer aller tijden van Nederland verder. “In de komende dagen zal ik mij publiekelijk uitspreken, maar je kunt erop rekenen dat dit onacceptabele gedrag niet onbestraft blijft.” Daarmee lijkt Depay te hinten op juridische stappen tegen de club waar hij de afgelopen twee jaar onder contract stond.

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Memphis Depay viert zijn winnende treffer bij Corinthians tegen Palmeiras

Verrassing uit Brazilië: Corinthians verlengt contract van Memphis Depay niet

  • Gisteren, 21:29
  • Gisteren, 21:29
  • 1
Memphis Depay loopt warm bij Corinthians

‘Memphis Depay wekt woede van Corinthians met krankzinnige eisen’

  • ma 3 augustus, 22:33
  • 3 aug. 22:33
  • 5
Memphis Depay

Corinthians deelt update over situatie van transfervrije Memphis Depay

  • Gisteren, 06:55
  • Gisteren, 06:55
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Memphis Depay

Memphis Depay
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws