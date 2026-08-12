Heftige emoties bij NEC: 'Ik had het mentaal zwaar, heel moeilijk'

Emre Mor kan zijn geluk niet op. De aanvaller was bepalend in de overwinning van NEC op Olympiakos (2-1) in de voorronde van de Champions League. Na afloop van de wedstrijd kwamen de emoties los bij de Turkse voetballer.

"Hier droom je van, zeker in mijn situatie", begint Mor na afloop van de wedstrijd in gesprek met De Gelderlander. "De afgelopen één à twee jaar waren niet makkelijk. Om dan in te vallen in zo'n cruciale wedstrijd en het team te helpen aan de overwinning, is fantastisch. Iedereen begrijpt hoe goed dat voelt."

Artikel gaat verder onder video

Mor had de tranen in zijn ogen staan na zijn belangrijke doelpunt in de 94ste minuut van de wedstrijd. Het bleek uiteindelijk de winnende treffer te zijn, want in het resterende deel van de verlenging werd er niet meer gescoord. Over zijn tranen zegt hij: "Dat komt door de mentaal zware periode. Dat is iets waar ik in de nabije toekomst dieper op in wil gaan en mijn verhaal over wil doen. Misschien komt er wel een documentaire."

'Ik wil er niet te veel over kwijt

Die documentaire zou er kunnen komen omdat Mor denkt dat mensen iets van zijn verhaal kunnen opsteken. "Het zijn niet altijd goede en mooie verhalen in het voetbal. Ik denk dat ik anderen kan helpen met mijn verhaal. Maar nu wil ik er liever niet te veel over kwijt."

Mor kende de afgelopen jaren weinig successen. Hij kwam nauwelijks aan spelen toe en speelde zelfs al twee seizoenen geen officiële wedstrijd meer. Tegen Olympiakos maakte hij zijn rentree op het Europese podium en werd hij direct de gevierde man. Nu hoopt hij dat zijn belangrijke optreden het begin is van een nieuwe periode: "Ik hoop wel dat dit optreden een keerpunt is. Ik wil hier gewoon weer genieten van het leven en van het voetbal."