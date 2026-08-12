Nederland kampt met een aanhoudende droogte en dat heeft ook grote gevolgen voor de voetballerij. Vooral amateurclubs maken zich zorgen over de staat van hun velden, nu het nieuwe seizoen voor de deur staat. Sommige verenigingen vrezen dat wedstrijden voorlopig niet gespeeld kunnen worden als gevolg van de droogte.

Door het gebrek aan neerslag zijn de waterpeilen van rivieren uitzonderlijk laag. De ernst van de droogte verschilt per regio, waardoor ook de situatie bij amateurclubs uiteenloopt. In delen van het land gelden bovendien sproeiverboden, waardoor het voor verenigingen moeilijker is om hun velden in goede conditie te houden.

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Amateurclubs maken zich dan ook zorgen over de vele wedstrijden die op korte termijn voor alle elftallen op het programma staan. "Ons veld is kurk- en kurkdroog", zegt Gosse Cox, voorzitter van het Friese Langweer, in gesprek met de Leeuwarder Courant. "Het trainingsveld is donkerbruin, het hoofdveld nog een beetje groen. Een deel is opnieuw ingezaaid, maar dat doet niks. Eind augustus zijn de eerste bekerwedstrijden. Als het gras niet vlot genoeg groeit, denk ik niet dat we hier kunnen voetballen."

'Delen van het veld zijn niet bespeelbaar'

Ook bij Drachten wordt rekening gehouden met mogelijke afgelastingen. "De komende periode kunnen we daar niet op voetballen vanwege groot onderhoud, gecombineerd met de droogte. In het begin van de zomer is best veel gesproeid, maar alsnog zijn delen van het veld niet bespeelbaar", laat voorzitter Durk Meijer weten aan de Leeuwarder Courant.

De toon van de KNVB in gesprek met De Gelderlander is vooralsnog minder alarmerend: "We maken ons nog niet concreet zorgen, maar de vraag is wel hoe de droogte zich de komende weken ontwikkelt. De meeste competities beginnen over anderhalve week. Als het goed gaat regenen zullen de velden zich snel herstellen."