KNVB sprak naast Roberto Martínez met nóg een Spaanse trainer

Roberto Martínez is niet de enige Spanjaard met wie de KNVB gesprekken heeft gevoerd, zo claimt De Telegraaf. Volgens de krant is namelijk ook Xavi Hernández in beeld om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van Oranje en heeft de bond ook al gesproken met de 46-jarige trainer.

Dinsdag kwam naar buiten dat de KNVB na het mislopen van Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag heeft besloten door te schakelen naar buitenlandse kandidaten voor het bondscoachschap. Martínez, voormalig keuzeheer bij België en Portugal, zou namelijk al hebben gesproken met de bond over de opvolging van Koeman. De advocaat van de Spanjaard verwacht echter dat een deal lastig wordt.

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De Telegraaf stelt nu dat de KNVB naast Martínez ook met een andere Spanjaard gesprekken heeft gevoerd: Xavi. De voormalig middenvelder zit zonder werk sinds zijn vertrek bij FC Barcelona in 2024. Met de Catalanen wist hij als trainer eenmaal de landstitel en een keer de beker te winnen.

Volgens de krant is het momenteel onduidelijk of Xavi daadwerkelijk de opvolger gaat worden van Koeman bij Oranje. Wel lijkt het erop dat de nieuwe bondscoach 'op korte termijn' zal worden gepresenteerd.