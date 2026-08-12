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KNVB sprak naast Roberto Martínez met nóg een Spaanse trainer

12 augustus 2026, 13:11   Bijgewerkt: 13:17
Roberto Martinez
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
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Roberto Martínez is niet de enige Spanjaard met wie de KNVB gesprekken heeft gevoerd, zo claimt De Telegraaf. Volgens de krant is namelijk ook Xavi Hernández in beeld om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van Oranje en heeft de bond ook al gesproken met de 46-jarige trainer.

Dinsdag kwam naar buiten dat de KNVB na het mislopen van Peter Bosz, Arne Slot en Erik ten Hag heeft besloten door te schakelen naar buitenlandse kandidaten voor het bondscoachschap. Martínez, voormalig keuzeheer bij België en Portugal, zou namelijk al hebben gesproken met de bond over de opvolging van Koeman. De advocaat van de Spanjaard verwacht echter dat een deal lastig wordt.

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De Telegraaf stelt nu dat de KNVB naast Martínez ook met een andere Spanjaard gesprekken heeft gevoerd: Xavi. De voormalig middenvelder zit zonder werk sinds zijn vertrek bij FC Barcelona in 2024. Met de Catalanen wist hij als trainer eenmaal de landstitel en een keer de beker te winnen.

Volgens de krant is het momenteel onduidelijk of Xavi daadwerkelijk de opvolger gaat worden van Koeman bij Oranje. Wel lijkt het erop dat de nieuwe bondscoach 'op korte termijn' zal worden gepresenteerd.

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0laf
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Trainers die op de cursus zitten, zijn nog niet vaak genoeg ontslagen om bondscoach te worden. Dat is volgens Van Hanegem een voorwaarde.

Kevin Hommeles
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Kevin Hommeles
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Als de kBvb hem kan betalen kan de kNvb hem zeker halen

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Veluwe
249 Reacties
294 Dagen lid
362 Likes
Veluwe
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  • 0
    + 1
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Er moeten toch genoeg Nederlandse trainers beschikbaar zijn, de cursussen zitten jaarlijks vol.

0laf
1.362 Reacties
1.416 Dagen lid
5.964 Likes
0laf
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Trainers die op de cursus zitten, zijn nog niet vaak genoeg ontslagen om bondscoach te worden. Dat is volgens Van Hanegem een voorwaarde.

Kevin Hommeles
208 Reacties
953 Dagen lid
959 Likes
Kevin Hommeles
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Als de kBvb hem kan betalen kan de kNvb hem zeker halen

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Xavier Hernández Creus

Xavier Hernández Creus
Functie: Coach
Leeftijd: 46 jaar (25 jan. 1980)

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