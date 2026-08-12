Treuzelende KNVB bezorgt nieuwe bondscoach nu al flinke problemen

Het is nog altijd niet duidelijk wie de opvolger van Ronald Koeman moet worden als bondscoach van het Nederlands elftal. Oranje moet over iets meer dan een maand al bij elkaar komen voor de Nations League, terwijl er ook nog enorm veel voorbereiding moet gebeuren, zo schetst De Telegraaf.

Het Nederlands elftal zal op maandag 21 september bij elkaar komen in Zeist voor de interlandperiode waarin vier duels in de Nations League worden gespeeld. Iets meer dan een maand van tevoren heeft de KNVB nog altijd geen nieuwe bondscoach aangesteld. Dinsdag werd Roberto Martínez genoemd als kandidaat, maar zijn advocaat betwijfelt of een deal haalbaar is. Daardoor is het realistisch dat de zoektocht naar een opvolger van Koeman nog even voort zal duren.

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De Telegraaf schetst dat de KNVB met het getreuzel zijn nieuwe bondscoach ‘direct op achterstand zet’. Er moet voor 21 september namelijk nog heel veel gebeuren. Zo zal de nieuwe keuzeheer zijn assistenten moeten uitkiezen, terwijl er ook gekeken moet worden naar de functies van keeperstrainer en fysiektrainer. Ook met andere ondersteunende functies, zoals bondsarts, teammanager en perschef, zal de nieuwe bondscoach gesprekken moeten voeren. Ook een evaluatie van het WK zal moeten plaatsvinden, nadat het toernooi voor Oranje teleurstellend ten einde kwam in de zestiende finale.

Normaal gesproken zal de nieuwe bondscoach op vrijdag 18 september zijn eerste selectie bekendmaken, terwijl er begin september ook al een voorselectie moet worden aangeleverd bij de UEFA. Voor die tijd moet er ook nog het nodige gebeuren. Zo moet er een gesprek komen met Virgil van Dijk, die twijfelt over zijn toekomst bij Oranje. Ook andere oudgedienden als Nathan Aké, Memphis Depay en Stefan de Vrij zal de nieuwe bondscoach mee om tafel moeten.

Verder is ook een gesprek met geblesseerde spelers als Frenkie de Jong en Jurriën Timber volgens de krant noodzakelijk. Vervolgens is er ook nog de situatie met Joey Veerman, die door Koeman was verbannen uit Oranje maar zelf graag wil terugkeren, en die van de spelers die actief zijn in Saudi-Arabië, een competitie die Koeman niet serieus nam. Ook zal de nieuwe staf wedstrijden van verschillende internationals moeten kijken en in gesprek moeten gaan met clubcoaches.

Voordat Oranje kan gaan spelen tegen Duitsland, Servië, Griekenland en nogmaals Servië, zullen er ook logistieke beslissingen genomen moeten worden: hoe ziet het programma eruit qua reizen, trainen en mediaverplichtingen? Ook zal de nieuwe bondscoach zich moeten verdiepen in de tegenstanders en daarnaast acclimatiseren aan zijn nieuwe functie en omgeving.

De krant stelt dan ook dat de KNVB zijn nieuwe bondscoach het beste zo snel mogelijk kan aanstellen. “Hoe eerder de aanstelling, des te minder de nieuwe man in de knel komt voor zijn interlanddebuut met het Nederlands elftal als opvolger van Ronald Koeman”, klinkt het.