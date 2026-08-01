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Groot nieuws over toekomst Raheem Sterling

1 augustus 2026, 17:21
Raheem Sterling
Foto: © Imago
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Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek. Volgt de ontwikkelingen bij FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.
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Raheem Sterling gaat zijn loopbaan mogelijk vervolgen in Brazilië. De Engelse aanvaller, die het afgelopen halfjaar voor Feyenoord uitkwam, hoopt op een transfer naar Vasco da Gama.

Sterling zit op dit moment zonder club, nadat hij deze zomer transfervrij de deur uitliep bij Feyenoord. Voor de Rotterdammers kwam Sterling een half jaar uit, maar de tijd van de ervaren Engelsman in De Kuip liep uit op een grote mislukking. Sterling begon bij Feyenoord nog als basisspeler, maar uiteindelijk kon toenmalig trainer Robin van Persie niet anders dan de teleurstellende aanvaller passeren.

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Nu hoopt Sterling zijn carrière nieuw leven in te blazen. Makkelijk is dat niet. Voorlopig heeft de oud-speler van onder meer Chelsea en Arsenal nog geen nieuwe club gevonden. De entourage van Sterling doet er in ieder geval alles aan om de 82-voudig Engels international ergens onder te brengen. Sterling is nu aangeboden bij Vasco da Gama, zo meldt de Braziliaanse journalist Lucas Pedrosa.

Vasco da Gama vecht tegen degradatie

Vasco da Gama kan versterkingen goed gebruiken, want de club staat achttiende in de competitie en vecht tegen degradatie. Het is nog niet bekend of de Braziliaanse club daadwerkelijk werk wil maken van de komst van Sterling. Het aanbod ligt in ieder geval op tafel.

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Raheem Sterling

Raheem Sterling
Leeftijd: 31 jaar (8 dec. 1994)
Positie: A (L, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
8
0
2024/2025
Arsenal
17
0
2023/2024
Chelsea
31
8
2022/2023
Chelsea
28
6

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
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DS
PT
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0
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AZ
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