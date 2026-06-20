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Memphis Depay is boos en laat zich gelden vanaf de bank bij Nederland - Zweden

20 juni 2026, 20:31
Ronald Koeman ergert zich tijdens Nederland - Zweden
Foto: © NOS
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.

Bij de spelers van het Nederlands elftal en de technische staf heerste onvrede aan het eind van de eerste helft tegen Zweden. Scheidsrechter Michael Oliver liet te lang doorvoetballen, vond bondscoach Ronald Koeman. Ook Memphis Depay mengde zich in een discussie met de vierde man.

Nederland beleefde een droomstart beleefd tegen Zweden en kwam al snel op een 2-0 voorsprong. Brian Brobbey was de grote man aan Nederlandse zijde met twee doelpunten. In de slotfase van de eerste helft zette Zweden echter flink druk, waardoor Oranje snakte naar het rustsignaal. De Scandinaviërs zagen nog een doelpunt afgekeurd worden.

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Oliver had vier minuten blessuretijd opgeteld, maar liet langer doorspelen. Koeman tikte geërgerd op zijn pols, om te wijzen op de tijd. Na 4 minuten en 28 seconden liep vierde man Abongile Tom naar de bank van Oranje. Hij sprak met assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij en met Depay, die zich vanaf de bank liet gelden.

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Nederland - Zweden

5 - 1
Vandaag gespeeld om 19:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

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Memphis Depay

Memphis Depay
SC Corinthians Paulista
Team: Corinthians
Leeftijd: 32 jaar (13 feb. 1994)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026
Corinthians
4
0
2025
Corinthians
23
6
2025
Corinthians
12
2
2024/2025
Atlético
-
-

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Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
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Zweden
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