Memphis Depay is boos en laat zich gelden vanaf de bank bij Nederland - Zweden

Bij de spelers van het Nederlands elftal en de technische staf heerste onvrede aan het eind van de eerste helft tegen Zweden. Scheidsrechter Michael Oliver liet te lang doorvoetballen, vond bondscoach Ronald Koeman. Ook mengde zich in een discussie met de vierde man.

Nederland beleefde een droomstart beleefd tegen Zweden en kwam al snel op een 2-0 voorsprong. Brian Brobbey was de grote man aan Nederlandse zijde met twee doelpunten. In de slotfase van de eerste helft zette Zweden echter flink druk, waardoor Oranje snakte naar het rustsignaal. De Scandinaviërs zagen nog een doelpunt afgekeurd worden.

Artikel gaat verder onder video

Oliver had vier minuten blessuretijd opgeteld, maar liet langer doorspelen. Koeman tikte geërgerd op zijn pols, om te wijzen op de tijd. Na 4 minuten en 28 seconden liep vierde man Abongile Tom naar de bank van Oranje. Hij sprak met assistent-bondscoach Ruud van Nistelrooij en met Depay, die zich vanaf de bank liet gelden.