Van wereldster naar clubloze speler: 'man van 130 miljoen' Sancho traint bij tiendeklasser

bevindt zich momenteel in een opmerkelijke fase van zijn carrière. De 26-jarige aanvaller, die enkele jaren geleden nog te boek stond als een van de grootste talenten ter wereld met een marktwaarde van 130 miljoen euro, zit inmiddels zonder club. Om fit te blijven traint de Engelsman momenteel mee bij Flixton FC, een amateurvereniging die uitkomt op het tiende niveau van Engeland.

De vleugelspeler vertrok deze zomer transfervrij bij Manchester United, waar zijn vijfjarige verbintenis eind juni afliep en de optie voor een extra jaar niet werd gelicht. The Red Devils betaalden in 2021 nog ongeveer 85 miljoen euro om de rechtspoot over te nemen van Borussia Dortmund. Toch wist hij de hoge verwachtingen op Old Trafford nooit waar te maken. In totaal kwam hij tot twaalf doelpunten en zes assists in 83 officiële wedstrijden voor de Engelse grootmacht. Zijn periode in Manchester werd bovendien overschaduwd door blessures, wisselvallige prestaties en een veelbesproken publieke aanvaring met voormalig trainer Erik ten Hag.

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De tijdelijke aanwezigheid van de voormalig international op sportpark Valley Road zorgde voor veel ophef en dwong de amateurclub uit Greater Manchester tot het afgeven van een officiële verklaring. "Om duidelijkheid te scheppen: Jadon is niet op proef bij de club en er zijn geen transfergesprekken met hem gevoerd", liet Flixton weten. "Hij maakt simpelweg gebruik van onze faciliteiten voor een privétraining om zijn conditie op peil te houden, terwijl hij zich voorbereidt op de volgende stap in zijn carrière". Volgens de tiendeklasser maakte de sterspeler een uitstekende indruk, nam hij uitgebreid de tijd voor jonge supporters en prees hij in een video op sociale media de kwaliteit van het veld.

Ondanks zijn moeizame jaren lijkt er nog altijd voldoende interesse te zijn voor de clubloze buitenspeler. Vanuit Qatar zou Al-Rayyan SC een concreet en lucratief miljoenencontract hebben aangeboden. Daarnaast wordt een derde termijn bij Borussia Dortmund genoemd als mogelijke optie, al vormen zijn salariseisen in Duitsland vooralsnog een struikelblok. Verder houden ook Premier League-clubs als Brentford, Bournemouth en Crystal Palace de situatie van de aanvaller nauwlettend in de gaten, terwijl ook Atlético Madrid en Fiorentina als mogelijke bestemmingen circuleren.