Een grote verandering komend seizoen in de Europese clubtoernooien. De UEFA heeft het kaartensysteem namelijk op de schop gegooid, zo maakt de Europese voetbalbond bekend.

Voorheen was het zo dat spelers die in de competitiefase van de Champions League, Europa League of Conference League in verschillende duels drie gele kaarten kregen, automatisch voor één wedstrijd geschorst werden. De UEFA heeft dit echter aangepast: nu is een speler pas geschorst na vier gele prenten in de competitiefase.

De verandering heeft te maken met de uitbreiding van de Europese toernooien. Voorheen speelden teams zes duels in de groepsfase. Sinds twee seizoenen is er echter geen sprake meer van een groepsfase met zes duels, maar een competitiefase met acht wedstrijden. Die uitbreiding heeft de UEFA genoopt het kaartensysteem aan te passen. De afgelopen twee seizoenen was dat nog niet het geval.

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Na de competitiefase worden de gele kaarten kwijtgescholden. Voorheen was het zo dat spelers in de knock-outfase voor één duel geschorst werden na drie gele kaarten. Ook dat is aangepast: nu volgt pas een schorsing bij vier gele prenten. Zodra een speler die schorsing erop heeft zitten, volgt pas weer een schorsing bij een zesde of negende gele kaart in de knock-outfase.