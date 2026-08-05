Griekse media zeggen hetzelfde over NEC na gelijkspel tegen Olympiakos

Griekse media zijn daags na de wedstrijd tussen Olympiakos en NEC (0-0) lyrisch over de Nijmegenaren. In de eerste wedstrijd van de derde voorronde van de Champions League kwam de ploeg van Dick Schreuder prima voor de dag, waardoor het een goede uitgangspositie heeft voor de return.

Gazzetta is het meest positief gestemd over NEC: “De Griekse topclub ondervond uit eerste hand dat NEC Nijmegen defensief misschien kwetsbaarheden kent, maar vanaf het middenveld naar voren een bijzonder gevaarlijke tegenstander is”, begint het medium. Gazzetta vond de Nijmeegse club in beide helften uitstekend voor de dag komen: “Dat werd vooral zichtbaar in de tweede helft, waarin Olympiakos minder goed in de wedstrijd zat dan tijdens de eerste 45 minuten. Toch had NEC ook in de eerste helft al kansen gecreëerd.”

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Verder wordt NEC door Gazzetta een ‘beweeglijke en verzorgde ploeg’ genoemd: “Het tweeluik tegen NEC vormt de eerste grote test van het seizoen voor Olympiakos: de ploeg móét zich plaatsen voor de volgende ronde.”

Ook FOS is te spreken over de nummer drie van het afgelopen Eredivisie-seizoen: “Voor deze fase van het seizoen is het logisch dat de intensiteit nog niet optimaal is, maar tegelijkertijd wist Olympiakos de verdediging van NEC nauwelijks echt aan het werk te zetten. De Nederlanders waren in de tweede helft zelfs de aanvallendere ploeg, maar werden tegengehouden door doelman Popovic.”

Vooral het NEC van de tweede helft krijgt complimenten van FOS: “In de tweede helft liet NEC een compleet ander gezicht zien. De Nederlandse ploeg speelde veel moediger dan in de eerste 45 minuten, nam meer initiatief en probeerde kansen te creëren tegen de verdediging van Olympiakos. En eerlijk gezegd slaagde NEC daar voor een groot deel in”, schrijft het medium. “Dankzij doelman Popovic ontsnapte Olympiakos zelfs aan erger in een tweede helft waarin NEC de gevaarlijkere ploeg leek”, aldus FOS.

'0-0 tegen NEC is geen positief signaal'

Andere media richten zich in eerste instantie op Olympiakos, dat ervan langs krijgt. SportDay omschrijft hoe supporters opnieuw hoopvol richting het Georgios Karaiskakis-stadion kwamen. “De bittere en terugkerende waarheid is echter dat zij het stadion niet met dezelfde glimlach verlieten. Opnieuw wist het Karaiskakis-stadion geen volledige voldoening te krijgen, omdat de ploeg in het rood op een bepaald moment vastliep.”

“Dat Olympiakos na afloop moet erkennen dat een 0-0 tegen NEC Nijmegen een goed resultaat is, is geen positief signaal. Het enige positieve aan de situatie, ongeacht wat er volgende week gebeurt, is dat er nog voldoende tijd is: de club heeft ongeveer een maand om alles te verbeteren”, is de conclusie van FOS in een ander artikel.