NEC zette dinsdagavond een puike prestatie neer in het eerste duel met Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League (0-0). Diverse spelers van de Nijmegenaren worden bewierookt, maar ook de Spaanse scheidsrechter José María Sánchez krijgt veel complimenten.

De 41-jarige Sánchez beschikt al over de nodige ervaring. De arbiter is sinds 2015 actief op het hoogste Spaanse voetbalniveau en floot vorig seizoen in alle competities dertig wedstrijden.

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Sánchez behoort nog niet tot de absolute hoogvliegers van het Spaanse scheidsrechtersgilde. Zo was Alejandro Hernández Hernández de enige Spaanse afgevaardigde tijdens het afgelopen WK. De in totaal vijf Clásico’s van vorig seizoen tussen Real Madrid en Barcelona werden geleid door respectievelijk Hernández Hernández, César Soto Grado, Jesús Gil Manzano en Ricardo de Burgos Bengoetxea (tweemaal).

Sánchez timmert evenwel zeer behoorlijk aan de weg als scheidsrechter en bewees zichzelf dinsdag een uitstekende dienst tijdens de wedstrijd tussen Olympiakos Piraeus en NEC. Hij toonde zich niet onder de indruk van de heksenketel in Griekenland en hield de spelers van beide teams goed in toom. De leidsman hoefde in totaal slechts drie gele kaarten uit te delen (aan David Carmo, Dani García en Willum Thór Willumsson) en floot niet kinderachtig, waardoor het tempo goed in de wedstrijd bleef.

Sánchez kan na afloop dan ook rekenen op de nodige complimenten. Veel Nederlandse kijkers zijn onder de indruk van het optreden van de Spanjaard. “De scheidsrechter fluit goed. Dat mag ook wel eens gezegd worden”, schrijft iemand bijvoorbeeld op X. Iemand anders schrijft: “Heerlijke pot! Beide teams prima. Geleid door goede scheidsrechter.”

Ook op het grootste supportersforum van NEC gaat het veel over Sánchez. “Wat een goede scheidsrechter”, schrijft iemand bijvoorbeeld. “Een verademing ten opzichte van die Nederlandse prutsers”, vult iemand anders aan. Weer iemand anders merkt op dat Sánchez ‘niet in al die flauwekul trapte’.