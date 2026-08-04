NEC kan na Sano mogelijk weer een sterkhouder verliezen

NEC Nijmegen dreigt deze zomer na Kodai Sano opnieuw een belangrijke kracht kwijt te raken. Waar de 22-jarige Sano op het punt staat om naar PSV te vertrekken, staat nadrukkelijk in de belangstelling van Feyenoord. Volgens clubwatcher Sander Janssen van Voetbal International heeft de aanvaller zijn zinnen inmiddels volledig gezet op een overstap naar De Kuip.

De transfer van Sano bevindt zich in de afrondende fase; de Japanse middenvelder ondergaat woensdag een medische keuring in Eindhoven. Ondertussen bereidt de ploeg van trainer Dick Schreuder zich in Griekenland voor op het Champions League-duel met Olympiakos Piraeus. Ouaissa maakt ondanks de aanhoudende transferperikelen gewoon deel uit van die wedstrijdselectie. De buitenspeler herstelde onlangs van een enkelblessure en was direct trefzeker in een oefenduel met Sevilla.

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Hoewel de interesse concreet is, hebben de Rotterdammers zich nog niet officieel met een bod gemeld in Nijmegen. Eerdere informele biedingen van om en nabij de acht miljoen euro werden door de Nijmeegse leiding als te weinig beschouwd. In het video-item Transferupdate stelt Janssen dat de huidige werkgever van Ouaissa al is voorbereid op een vertre. "Ze zitten wel in een luxepositie", aldus Janssen. "Ze hebben de vervangers van Ouaissa al binnen met Emre Mor en Tahaui. Mor is een geweldige voetballer, maar je merkt dat hij nog een beetje zijn draai moet vinden. Ik denk dat ze bij NEC ook hopen dat Ouaissa nog even blijft, een week of twee".

Dat de Gelderse club al heeft geanticipeerd op een vertrek, betekent niet dat de vleugelspits zomaar mag vertrekken. "Het is niet zo dat ze hem voor een spotprijs weg doen, maar ze gaan wel meedenken", vertelt de clubwatcher. "Als Feyenoord hem wil hebben, moet er ook gewoon aan de vraagprijs worden voldaan". De Nijmegenaren mikken op een vast bedrag van ongeveer tien miljoen euro. "Negen miljoen plus een doorverkooppercentage zou ook genoeg moeten zijn om Ouaissa los te weken", voegt Janssen daaraan toe.

Ouaissa ziet een transfer naar de ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zelf helemaal zitten. De rechtspoot geeft de voorkeur aan een langer verblijf in de Eredivisie boven een avontuur over de grens. "Ik begreep dat Ouaissa echt wel graag naar Feyenoord want hij wil in Nederland blijven om een verstandige stap te zetten", stelt Janssen. "Niet meteen naar het buitenland, waar de kans groot is dat je je basisplek verliest als je twee keer iets minder speelt". Voordat technisch directeur Dévy Rigaux concreet kan doorpakken voor de NEC-uitblinker, moet er in De Kuip echter eerst ruimte worden gemaakt. "Er moet eerst iets gebeuren met Hadj Moussa, dan gaat er pas iets met Ouaissa gebeuren, denk ik", besluit Janssen.