Opvallende wending rondom Jerayno Schaken bij Feyenoord na harde kritiek van vader Ruben

Feyenoord heeft jeugdspeler Jerayno Schaken per direct overgeheveld naar de eerste selectie van trainer Giovanni van Bronckhorst, zo meldt FeyenoordYouthWatcher. De promotie volgt kort nadat zijn vader, Ruben Schaken, de Rotterdamse club onlangs nog hardhandig bekritiseerde. De rechtsbuiten traint inmiddels mee met de hoofdmacht, waarmee de clubleiding in De Kuip de eerdere onrust rondom het talent lijkt te willen bezweren.

De aansluiting bij de eerste selectie volgt kort na het vertrek van Aymen Sliti. De talentvolle aanvaller maakte deze zomer de overstap van Feyenoord naar Excelsior, waardoor er op de flanken ruimte is ontstaan binnen de selectie van Van Bronckhorst. Schaken krijgt daardoor mogelijk de kans om zich nadrukkelijker te laten zien bij het eerste elftal. De ontwikkeling is opvallend gezien de onrust die afgelopen week ontstond rondom de toekomst van Schaken. Vader Ruben uitte stevige kritiek op de Rotterdamse club nadat een bod van FC Twente van één miljoen euro op zijn zoon werd afgewezen.

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Tegenover ESPN sprak de voormalig speler van Feyenoord zich onomwonden uit over de in zijn ogen onrealistische vraagprijs. "Ze zeggen dat ze tien miljoen euro voor hem willen hebben. Een absurd bedrag voor een jeugdspeler die zijn debuut in het eerste nog moet maken", zo foeterde de ex-prof. De vader van het talent vond bovendien dat de ontwikkeling van de 17-jarige speler werd geblokkeerd, omdat de club uit Enschede meer perspectief op speelminuten in de Eredivisie zou bieden. "Dit is sabotage van Feyenoord. Dit laat ik mijn zoon niet overkomen. FC Twente biedt hem perspectief", aldus de boze belangenbehartiger. Verder verweet hij de clubleiding dat eerdere beloftes over de voorbereiding niet werden nagekomen en uitte hij zijn onvrede over de afhandeling rondom zijn andere zoon, Kirayno Schaken.

Feyenoord reageerde destijds door te stellen dat het betoog van de oud-international onwaarheden bevatte en liet weten zich niet te herkennen in de geschetste situatie. De Rotterdammers benadrukten juist dat de jonge vleugelflitser intern zeer hoog staat aangeschreven. "Feit is dat de club Jerayno als één van de grootste talenten van Feyenoord ziet", zo luidde het officiële weerwoord. Daarbij wees de werkgever er op dat de jeugdspeler niet voor niets over een contract beschikt dat nog twee jaar doorloopt.

Na een gesprek tussen de clubleiding en de entourage van de speler, is de tiener vandaag daadwerkelijk aangesloten bij de trainingen van Van Bronckhorst. Met deze handreiking krijgt de rechtsbuiten het gevraagde sportieve perspectief binnen de eigen gelederen. Het moet de komende tijd blijken of deze nieuwe kans op het hoogste niveau voldoende is om de onrust tussen beide partijen definitief weg te nemen.