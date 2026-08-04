KNVB trekt harde conclusie na vertrouwensbreuk Gianni Infantino

De KNVB zal bij de volgende voorzittersverkiezing van de FIFA niet meer stemmen op Gianni Infantino, zo meldt het Algemeen Dagblad. De voetbalbond heeft na een eerder uitgesproken vertrouwensbreuk met de FIFA-president nu ook formeel de conclusie getrokken dat de Zwitser niet langer op steun uit Zeist hoeft te rekenen. Hiermee komt de positie van de beleidsbepaler, die inzet op een vierde termijn, verder onder druk te staan.

Eerder liet de bond al weten dat er sprake was van een onwerkbare situatie. Aanleiding was het zogeheten FIFA Forward Enterprise-project, waarbij de wereldvoetbalbond werkte aan de verkoop van twintig procent van de commerciële WK-rechten aan private investeerders zonder de nationale bonden tijdig te consulteren. "De manier waarop dit proces is verlopen, heeft geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in zijn leiderschap", zo schreef de bond in een eerdere verklaring. Tegenover het AD bevestigt een woordvoerder nu dat dit directe gevolgen heeft voor het stembiljet: "Dat is een logisch gevolg nu wij hebben aangegeven dat er geen vertrouwen meer is", klinkt het helder.

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De KNVB staat internationaal niet alleen in de felle kritiek op het functioneren van de bestuurder. Dinsdag spraken ook de voetbalbonden van Wales, Zweden en Servië zich openlijk uit tegen de herverkiezing van de preses. Vanuit Zweden werd nadrukkelijk gewezen op structurele problemen rondom transparantie en management, terwijl de Serviërs stelden dat de recente ontwikkelingen de geloofwaardigheid van de FIFA ernstig hebben geschaad.