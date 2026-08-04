PSV pakt door na Sano: volgende aanwinst meldt zich ook voor medische keuring

PSV lijkt na het bereiken van een mondeling akkoord over Kodai Sano direct door te pakken op de transfermarkt. De regerend landskampioen is in de afrondende fase beland voor de komst van Filip Kostić. Volgens Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad staat de 33-jarige vleugelspeler voor een overstap naar de selectie van hoofdtrainer Peter Bosz. De medische keuring van de Serviër staat gepland voor woensdag.

In Eindhoven ligt voor Kostić een contract voor twee seizoenen klaar. De linkspoot is momenteel transfervrij, nadat zijn verbintenis bij Juventus eind juni afliep. Hoewel ook AEK Athene concrete belangstelling toonde, geeft de ervaren international de voorkeur aan PSV. Net als Kostić wordt ook de 22-jarige Sano woensdag in Eindhoven verwacht voor zijn medische tests. Voor de Japanse middenvelder betalen de Eindhovenaren een bedrag van circa 14,5 miljoen euro aan NEC, exclusief bonussen. Sano heeft het trainingskamp van de Nijmegenaren in Griekenland inmiddels verlaten om de transfer af te ronden.

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Met Kostić haalt de club een speler binnen met een aanzienlijk cv. De vleugelspeler, die ook als wingback uit de voeten kan, speelde 72 interlands voor Servië en kwam eerder uit voor Eintracht Frankfurt en Fenerbahçe. Bij de Duitse club maakte hij grote indruk door in 2022 de Europa League te winnen en te worden uitgeroepen tot Speler van het Toernooi. De komst van de routinier past in de strategie om de selectie niet alleen met talent te versterken, maar ook met spelers die gewend zijn om onder hoge druk te presteren.

Waar Sano vooral wordt gezien als een investering voor de lange termijn, moet Kostić met zijn loopvermogen en voorzetten direct een bijdrage leveren aan de ambities van Bosz. De trainer, die bezig is aan zijn vierde seizoen bij PSV is nauw betrokken bij de huidige transferactiviteiten. De versterkingen zijn welkom, nadat de Eindhovenaren afgelopen weekend de strijd om de Johan Cruijff Schaal met 0-4 verloren van AZ. Eerder deze zomer versterkte PSV zich al met Sven Mijnans, die voor dertien miljoen euro overkwam uit Alkmaar. Aanstaande zaterdag start voor PSV de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.