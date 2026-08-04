Sander de Kramer fileert Infantino: 'Verkoopt een auto zonder motor aan zijn eigen moeder'

Journalist en presentator Sander de Kramer heeft in het televisieprogramma De Oranjezomer fel uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Volgens de televisiemaker is de Zwitser onbetrouwbaar en drijft hij de voetbalsport steeds verder weg van de gewone supporter. "Die Infantino verkoopt nog een auto zonder motor aan zijn eigen moeder. Die is zo vals als het maar zijn kan", aldus De Kramer.

De FIFA-baas staat al langere tijd onder druk, onder meer vanwege de torenhoge ticketprijzen rondom WK afgelopen zomer. De Kramer hekelt de ontwikkeling dat de sport een luxeproduct is geworden. "Voetbal is de volkssport nummer één van de wereld. De Maradona's, Cruijffs en Pelé's van deze wereld hebben de sport groot gemaakt onder de hele bevolking, dus ook onder de mensen die minder te besteden hebben. Nu is het gewoon een luxeproduct geworden", zo stelt de journalist. Als voorbeeld noemt hij de prijzen voor de finale, waar de duurste standaardkaarten officieel voor bijna elfduizend dollar over de toonbank gingen. "Neem nou die kaartjes van tienduizend euro voor een finaleplek. Het is te ziek voor woorden. Deze man is de personificatie daarvan", foetert De Kramer.

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Ook de opstelling van de KNVB kwam ter sprake aan de talkshowtafel. De Nederlandse voetbalbond maakte begin deze maand bekend het vertrouwen in de zittende voorzitter officieel op te zeggen vanwege een omstreden plan om commerciële WK-rechten aan private investeerders te verkopen. De KNVB heeft al aangegeven bij de verkiezingen in maart volgend jaar niet meer op hem te zullen stemmen. Volgens De Kramer had de bond die stap al veel eerder moeten zetten. "Het is heel naïef geweest van de KNVB dat ze nu pas reageren. Dat hadden ze veel eerder moeten doen. Maar ik vind het wel stoer dat ze zich er nu tegen afzetten", verklaart hij.

Naast de commerciële plannen en de ticketprijzen wankelt de positie van Infantino ook door vermeende politieke beïnvloeding. Raymond Mens ging in de uitzending in op geruchten over contacten tussen de voetbalbestuurder en de Amerikaanse president Donald Trump. Hoewel de wereldvoetbalbond de meest recente berichten over telefoongesprekken tussen het tweetal afdeed als pure fictie, plaatst Mens daar zijn vraagtekens bij. "De vraag is maar of het niet waar is. Het verhaal was dat hij geprobeerd heeft Trump te bereiken en met mensen om hem heen wilde overleggen om zijn positie te verbeteren", vertelt Mens.

Volgens Mens betekent de officiële ontkenning vanuit de voetbalbond niet automatisch dat er achter de schermen niets speelt. "Dat hij letterlijk met Trump heeft gesproken, hoeft niet waar te zijn. Maar ik denk wel dat hij met al zijn vriendjes probeert zijn positie te versterken", besluit hij. De kritiek op het leiderschap van de Zwitser komt daarmee vanuit steeds meer hoeken, terwijl in de wandelgangen zelfs al wordt gesproken over een plan van voormalige getrouwen om hem voortijdig af te zetten.