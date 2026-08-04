Dick Schreuder komt met ongelooflijk harde boodschap voor Kodai Sano

Dick Schreuder is dinsdagavond na het eerste duel van NEC met Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League (0-0) dieper ingegaan op het vertrek van . Eerder op de dag werd bekend dat de Japanse middenvelder zijn loopbaan voortzet bij PSV.

Het was voor NEC een grote schok: Sano maakte dinsdagochtend vroeg bekend niet te kunnen spelen tegen Olympiakos, omdat PSV een akkoord heeft bereikt met de Nijmeegse club over een transfer naar Eindhoven. Schreuder gaf kort voor de aftrap tegenover Ziggo Sport aan dat hij ’s ochtends een appje ontving van Sano, die graag met de trainer wilde praten.

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“Hij stuurde mij vanochtend een appje: kan ik even met u spreken? Ik heb met hem even gesproken en het was duidelijk dat hij niet wilde spelen. Ja, als hij niet wil spelen, wil hij niet spelen. Dat kwam heel duidelijk over, hij voelde zich niet in staat om te spelen. Slecht geslapen, al die factoren kwamen erbij. Ik ben dan heel kort en krachtig, als je echt niet wil spelen, kies ik voor een ander die wel wil spelen”, zei Schreuder onder meer.

Na afloop van het duel gaat Schreuder op een persconferentie dieper in op de situatie. De trainer van NEC laat doorschemeren dat hij absoluut niet blij is met de boodschap die hij van Sano kreeg. “Het is natuurlijk altijd moeilijk als een speler dat zegt tegen jou. Vooral als Kodai dat zegt. Aan de ene kant weet je dat het dan diep zit. Aan de andere kant denk je: ja, dat is lekker, want ik ga er gewoon van uit dat jij minimaal nog twee wedstrijden speelt. Deze wedstrijd en de thuiswedstrijd tegen Olympiakos.”

Schreuder suggereert dat Sano zich niet aan de gemaakte afspraken heeft gehouden. “Ik weet ook wat er intern eigenlijk is afgesproken”, vervolgt de oefenmeester. “Als een speler dan toch op de wedstrijddag komt, dan ben je daar natuurlijk niet blij mee.”

“Ik denk dat het gesprek heel snel ging. Hij gaf aan: kan ik even met je praten? Dan komt hij naar beneden en ga je even zitten. Maar dan moet ik ook over tot de orde van de dag. Eigenlijk is dat goed gegaan”, gaat Schreuder verder.

Dick Schreuder zet Kodai Sano spelershotel uit

Schreuder ontving het appje van Sano ’s ochtends vroeg net voor de wedstrijdbespreking. “Hij is om half elf met mij meegelopen naar de groep en heeft gezegd dat hij niet kon spelen. En vervolgens heeft hij op mijn verzoek het hotel verlaten, want ik wil dat iedereen bezig is met deze wedstrijd. Hij heeft geaccepteerd dat hij het hotel moest verlaten. Dat lijkt me logisch. Hij vindt iets. Nou, dan vinden wij ook wat.”