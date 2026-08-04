Kijkers smullen van NEC-uitblinker: ‘Heeft PSV wel de juiste speler gehaald?’

NEC verweert zich vooralsnog bijzonder verdienstelijk in het eerste duel met Olympiakos Piraeus in de derde voorronde van de Champions League. De Nijmegenaren haalden de rust in Griekenland dinsdagavond zonder kleerscheuren (0-0). Eén speler van NEC maakt vooral de tongen los op social media.

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NEC kreeg op de dag van het eerste duel met Olympiakos Piraeus in sportief opzicht een forse tegenvaller te verwerken. De club bereikte met PSV een akkoord over de transfer van Kodai Sano, waardoor de Japanse middenvelder ontbreekt tegen Olympiakos Piraeus.

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Sano wordt op het middenveld vervangen door zomeraanwinst Jamiro Monteiro. De international van Kaapverdië maakte een prima indruk in het eerste uur van de wedstrijd. Het is echter vooral diens partner Darko Nejasmic die online veel complimenten krijgt.

Nejasmic speelde een ijzersterke eerste helft en begon ook overtuigend aan het tweede bedrijf. De controlerende middenvelder uit KroatiË viel op met enkele fraaie passes door de linies en meerdere intercepties op het middenveld. Het levert hem veel complimenten op: sommige kijkers vragen zich zelfs af of PSV niet beter voor hem had kunnen gaan in plaats van voor Sano.

“Die Nejasmic is echt by far de beste aan de kant van NEC”, schrijft een supporter van Feyenoord bijvoorbeeld op X. Een andere kijker schrijft: “Nejasmic had je als PSV beter kunnen halen dan Sano. Weer iemand anders: “Heeft PSV de juiste speler van NEC wel gekocht? Nejasmic, wat een speler.”