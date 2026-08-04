AZ maakt groot nieuws bekend over Wouter Goes

AZ heeft het contract van Wouter Goes verlengd. Dat maakt de club uit Alkmaar dinsdagavond bekend.
Goes (22) lag initieel in Alkmaar nog vast tot medio 2028. De centrale verdediger speelde tot op heden 125 officiële wedstrijden namens AZ, waarin hij viermaal tot scoren kwam. De elfvoudig international van Jong Oranje sprak zich in mei van dit jaar nog uit over zijn toekomst. In de talkshow Rondo op Ziggo Sport zei Goes onder meer dat de interesse vanuit het buitenland op gang begon te komen, en dat hij een zomers vertrek zeker zou kunnen overwegen: "Als er een hele mooie kans komt, wil ik die met twee handen grijpen."
Op de kop af vier weken voor het sluiten van de zomerse transfermarkt is Goes echter nog altijd 'gewoon' speler van AZ, en deed hij tegen PSV de volle 90 minuten mee. Na de wedstrijd kreeg trainer Leeroy Echteld de vraag of hij nog beweging rond de centrale verdediger verwacht: "Goes? Nee hoor, als het goed is zijn ze al heel ver in onderhandeling om bij de club te blijven. Datzelfde geldt voor Koopmeiners, als je daar naartoe wil. We gaan ervan uit dat die jongens gewoon bij de club blijven", aldus de trainer.
AZ heeft dinsdag bevestigd dat Goes zijn contract verlengd heeft. Hij ligt nu tot medio 2030 vast in het AFAS Stadion.
Er wordt binnenkort ook nieuws verwacht over Peer Koopmeiners. Hij genoot deze zomer belangstelling van de Belgische kampioen Club Brugge. AZ hield de poot echter stijf en verwees naar verluidt zelfs een bod van 13 miljoen euro resoluut naar de prullenbak. De halsstarrige houding van de Alkmaarders heeft er volgens transferjournalist Mounir Boualin uiteindelijk toe geleid dat de Belgen hun pogingen om Koopmeiners aan te trekken helemaal hebben gestaakt. "Een contractverlenging bij AZ is nog geen zekerheid, maar wordt nu wel een stuk realistischer", schreef Boualin op dat moment al. Het huidige contract van Koopmeiners loopt, net als dat van Goes tot voor kort, nog door tot medio 2028.
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Zeg fcupdate als ik jullie was zou ik ff goed je verhaal doorlezen ''Hij ligt nu tot medio 2023 vast in het AFAS Stadion.'' doe ff beter je best er zitten teveel spelfouten in jullie tekst. Ook op andere onderwerpen ik bied me graag aan om is orde op zaken te stellen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Zeg fcupdate als ik jullie was zou ik ff goed je verhaal doorlezen ''Hij ligt nu tot medio 2023 vast in het AFAS Stadion.'' doe ff beter je best er zitten teveel spelfouten in jullie tekst. Ook op andere onderwerpen ik bied me graag aan om is orde op zaken te stellen.