NEC treft Bodø/Glimt of Union Sint-Gillis in mogelijke Champions League-play-offs

NEC weet welke club het mogelijk treft in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren nemen het eerst nog op tegen Olympiakos in de derde voorronde, maar bij winst in dat tweeluik wacht een laatste horde richting de competitiefase van het miljardenbal.

Uit de loting is dinsdagmiddag gebleken dat NEC in de play-offs gekoppeld wordt aan de winnaar van het duel tussen Bodø/Glimt en Union Sint-Gillis.

De ploeg van trainer Dick Schreuder speelt eerst tegen Olympiakos en ontvangt de Griekse topclub een week later in De Goffert. Mocht NEC erin slagen om Olympiakos uit te schakelen, dan volgt een beslissend tweeluik om een historische plek in de competitiefase van de Champions League.

Lukt het de Nijmegenaren niet om de Grieken te verslaan, dan is NEC in ieder geval verzekerd van deelname aan de competitiefase van de Europa League.

NEC jaagt op historische terugkeer naar Europees podium

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De Nijmegenaren staan voor een van de belangrijkste Europese affiches uit de clubgeschiedenis. De laatste keer dat NEC actief was in een Europese competitiefase dateert van het seizoen 2008/09.

Destijds speelde de club onder trainer Mario Been in de groepsfase van de UEFA Cup, waarin NEC onder meer Spartak Moskou en Udinese trof en uiteindelijk de knock-outfase bereikte. Een terugkeer naar een Europees hoofdtoernooi zou daarom een bijzonder moment betekenen voor de club en de supporters.