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NEC treft Bodø/Glimt of Union Sint-Gillis in mogelijke Champions League-play-offs

3 augustus 2026, 12:15
NEC in de Champions League
Foto: © Imago/realtimes
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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NEC weet welke club het mogelijk treft in de play-offs van de Champions League. De Nijmegenaren nemen het eerst nog op tegen Olympiakos in de derde voorronde, maar bij winst in dat tweeluik wacht een laatste horde richting de competitiefase van het miljardenbal.

Uit de loting is dinsdagmiddag gebleken dat NEC in de play-offs gekoppeld wordt aan de winnaar van het duel tussen Bodø/Glimt en Union Sint-Gillis.

De ploeg van trainer Dick Schreuder speelt eerst tegen Olympiakos en ontvangt de Griekse topclub een week later in De Goffert. Mocht NEC erin slagen om Olympiakos uit te schakelen, dan volgt een beslissend tweeluik om een historische plek in de competitiefase van de Champions League.

Lukt het de Nijmegenaren niet om de Grieken te verslaan, dan is NEC in ieder geval verzekerd van deelname aan de competitiefase van de Europa League.

NEC jaagt op historische terugkeer naar Europees podium

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De Nijmegenaren staan voor een van de belangrijkste Europese affiches uit de clubgeschiedenis. De laatste keer dat NEC actief was in een Europese competitiefase dateert van het seizoen 2008/09.

Destijds speelde de club onder trainer Mario Been in de groepsfase van de UEFA Cup, waarin NEC onder meer Spartak Moskou en Udinese trof en uiteindelijk de knock-outfase bereikte. Een terugkeer naar een Europees hoofdtoernooi zou daarom een bijzonder moment betekenen voor de club en de supporters.

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Leuke vooruitzichten. Eerst de Grieken opzij zetten. Succes NEC!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

VARcheck
408 Reacties
402 Dagen lid
228 Likes
VARcheck
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Leuke vooruitzichten. Eerst de Grieken opzij zetten. Succes NEC!

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

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