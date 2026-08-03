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Conference League-loting FC Twente: dit zijn de mogelijke tegenstanders in de play-offs

3 augustus 2026, 12:30
Weghorst Twente Conference League
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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FC Twente weet donderdagmiddag welke club het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. De Tukkers moeten eerst nog zien af te rekenen met FC DAC 1904 Dunajská Streda, maar bij winst in het tweeluik wacht nog één laatste horde richting de competitiefase van het Europese toernooi.

Vanaf 12.00 uur wordt duidelijk welke clubs aan FC Twente gekoppeld kunnen worden in de laatste kwalificatieronde van de Conference League. De ploeg van trainer John van den Brom werd afgelopen week uitgeschakeld door Ferencváros in de voorronde van de Europa League en moet zich nu via de Conference League zien te plaatsen voor de Europese hoofdfase.

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Mocht FC Twente de Slowaken uitschakelen, dan volgt een beslissend tweeluik om een plek tussen de deelnemers aan de competitiefase. De Tukkers weten dan welke club ze moeten verslaan om ook na de zomer actief te blijven in Europa.

Mogelijke tegenstanders FC Twente in Conference League-play-offs

De volgende clubs behoren tot de mogelijke tegenstanders van FC Twente in de play-offs:

  • SC Braga (Portugal) / Dinamo Minsk (Belarus)
  • Dinamo Kiev (Oekraïne) / Qarabag FK (Azerbeidzjan)
  • Partizan Belgrado (Servië) / FC Tobol (Kazachstan)
  • FC Lugano (Zwitserland) / NSÍ Runavík (Faeröer)

De exacte tegenstander wordt na de loting bekendgemaakt. FC Twente weet dan welke club het moet verslaan om zich te plaatsen voor de competitiefase van de Conference League.

FC Twente wil Europees avontuur veiligstellen

Na de teleurstelling tegen Ferencváros krijgt FC Twente een nieuwe kans om het Europese seizoen alsnog kleur te geven. De club uit Enschede was twee seizoenen geleden nog actief in de competitiefase van de Europa League en wil ook dit jaar weer op het Europese podium verschijnen.

Met nieuwe aanwinsten als Wout Weghorst en de terugkeer van Joël Drommel wil FC Twente onder technisch directeur Erik ten Hag de selectie verder versterken. De komende wedstrijden moeten uitwijzen of de Tukkers opnieuw een Europese campagne kunnen afdwingen.

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