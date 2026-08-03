Conference League-loting Ajax: dit zijn de mogelijke tegenstanders in de play-offs

Ajax weet donderdagmiddag welke club het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog zien af te rekenen met Shelbourne FC uit Ierland, maar bij winst in het tweeluik wacht nog één laatste horde richting de competitiefase van het Europese toernooi.

Vanaf 14.00 uur wordt duidelijk welke clubs aan Ajax gekoppeld kunnen worden in de laatste kwalificatieronde van de Conference League. De ploeg van trainer Míchel neemt het komende donderdag op tegen Shelbourne FC en speelt een week later de return in de Johan Cruijff ArenA.

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Mocht Ajax de Ierse club uitschakelen, dan volgt een beslissend tweeluik om een plek in de competitiefase van de Conference League. De Amsterdammers moeten daarvoor eerst de mogelijke tegenstander uit de loting zien te achterhalen.

Mogelijke tegenstanders Ajax in Conference League-play-offs

De volgende clubs behoren tot de mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs:

FK Jablonec (Tsjechië) of Rigas FS (Letland)

FK Zalgiris (Litouwen) of Hajduk Split (Kroatië)

SK Brann (Noorwegen) of Apollon Limassol (Cyprus)

Inter Turku (Finland) of FC Vaduz (Liechtenstein/Zwitserland)

FC Noah (Armenië) of FC Sion (Zwitserland)

De exacte tegenstander wordt na de loting bekendgemaakt. Ajax weet dan welke club het moet verslaan om verzekerd te zijn van deelname aan de competitiefase van de Conference League.

Ajax wil weer Europees meedoen

De Amsterdammers zijn bezig aan een ambitieuze zomer waarin technisch directeur Jordi Cruijff de selectie flink heeft versterkt. Met onder anderen Daley Blind, Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Marc-André ter Stegen haalde Ajax veel ervaring en kwaliteit naar Amsterdam. De club wil na een aantal teleurstellend seizoenen zonder een hoofdprijs eindelijk weer meedoen om trofeeën te winnen.