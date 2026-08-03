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Conference League-loting Ajax: dit zijn de mogelijke tegenstanders in de play-offs

3 augustus 2026, 12:00
Ajax/Conference League/Godts
Foto: © Imago/realtimes
3 reacties
Photo of Maxim Textor
Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Ajax weet donderdagmiddag welke club het mogelijk treft in de play-offs van de Conference League. De Amsterdammers moeten eerst nog zien af te rekenen met Shelbourne FC uit Ierland, maar bij winst in het tweeluik wacht nog één laatste horde richting de competitiefase van het Europese toernooi.

Vanaf 14.00 uur wordt duidelijk welke clubs aan Ajax gekoppeld kunnen worden in de laatste kwalificatieronde van de Conference League. De ploeg van trainer Míchel neemt het komende donderdag op tegen Shelbourne FC en speelt een week later de return in de Johan Cruijff ArenA.

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Mocht Ajax de Ierse club uitschakelen, dan volgt een beslissend tweeluik om een plek in de competitiefase van de Conference League. De Amsterdammers moeten daarvoor eerst de mogelijke tegenstander uit de loting zien te achterhalen.

Mogelijke tegenstanders Ajax in Conference League-play-offs

De volgende clubs behoren tot de mogelijke tegenstanders van Ajax in de play-offs:

  • FK Jablonec (Tsjechië) of Rigas FS (Letland)
  • FK Zalgiris (Litouwen) of Hajduk Split (Kroatië)
  • SK Brann (Noorwegen) of Apollon Limassol (Cyprus)
  • Inter Turku (Finland) of FC Vaduz (Liechtenstein/Zwitserland)
  • FC Noah (Armenië) of FC Sion (Zwitserland)

De exacte tegenstander wordt na de loting bekendgemaakt. Ajax weet dan welke club het moet verslaan om verzekerd te zijn van deelname aan de competitiefase van de Conference League.

Ajax wil weer Europees meedoen

De Amsterdammers zijn bezig aan een ambitieuze zomer waarin technisch directeur Jordi Cruijff de selectie flink heeft versterkt. Met onder anderen Daley Blind, Julian Brandt, Marcos Leonardo, Tolu Arokodare en Marc-André ter Stegen haalde Ajax veel ervaring en kwaliteit naar Amsterdam. De club wil na een aantal teleurstellend seizoenen zonder een hoofdprijs eindelijk weer meedoen om trofeeën te winnen.

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Hajduk Split en Brann zijn misschien een potentiële bananenschil, de rest moet echt te doen zijn. Al hebben ze eerder wel van RFS verloren.

Martine
345 Reacties
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Wat een mazzel. Echt heel veel zwakkere broeders dan FC Twenthe. Komt waarschijnlijk omdat ze “geplaatst” zijn?

CG
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CG
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Zelfs van Hajduk Split moeten we winnen (2x 3-1)!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Martin0345
318 Reacties
1.127 Dagen lid
1.390 Likes
Martin0345
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    + 1
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Hajduk Split en Brann zijn misschien een potentiële bananenschil, de rest moet echt te doen zijn. Al hebben ze eerder wel van RFS verloren.

Martine
345 Reacties
543 Dagen lid
1.001 Likes
Martine
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Wat een mazzel. Echt heel veel zwakkere broeders dan FC Twenthe. Komt waarschijnlijk omdat ze “geplaatst” zijn?

CG
3.691 Reacties
1.105 Dagen lid
14.117 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Zelfs van Hajduk Split moeten we winnen (2x 3-1)!!

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