Hélène Hendriks ontbreekt twee weken bij De Oranjezomer: dit is haar vervanger

Kijkers van De Oranjezomer moeten het de komende twee weken stellen zonder Hélène Hendriks. De presentatrice geniet na een intensief televisieseizoen van een vakantie in eigen land. Haar plek aan de talkshowtafel van SBS6 wordt vanaf vandaag tijdelijk overgenomen door Johnny de Mol.

Hendriks blikte onlangs terug op een bomvolle periode waarin zij vrijwel onafgebroken op televisie te zien was. De vaste presentatrice van de zender nam de afgelopen maanden veel voor haar rekening. Tegenover RTL Boulevard somde ze haar volle agenda op. "Even denken, hoor", zei Hendriks. "De Oranjezondag natuurlijk, al het voetbal, alle finales van de Europese competities, De Staatsloterijshow. Wat heb ik nog meer gedaan? Even denken. O ja, we zijn op Curaçao geweest", aldus de presentatrice.

Artikel gaat verder onder video

Na deze reeks aan programma's kiest de talkshowhost bewust voor rust. In plaats van een verre reis of een bekende vakantiebestemming blijft zij in Nederland om bij te komen. "Voor mij zit het er nu even op. Ik heb twee weken even lekker rust, op vakantie", vertelde Hendriks aan het entertainmentprogramma. "Ik blijf gewoon in Nederland en nou, daar maak je me ook gelukkig mee. Als ik maar gewoon even lekker af en toe met mijn vrienden, mijn familie en met mijn hond kan zijn, dan ben ik al helemaal tevreden", zo klonk het. De pauze is extra welkom, aangezien Hendriks vorig jaar nog een ingrijpende rugoperatie moest ondergaan en daardoor destijds veel moest laten gaan. Om die reden besloot zij dit jaar juist extra veel televisie te maken.

Tijdens de afwezigheid van Hendriks fungeert De Mol de komende weken als de vaste vervanger. De presentator nam vorig jaar ook al regelmatig de honneurs waar bij De Oranjezomer. Hoewel zijn optreden toen voor de nodige reacties onder kijkers zorgde, heeft SBS6 hem opnieuw aangesteld om de dagelijkse actualiteiten- en sportdiscussies in goede banen te leiden.