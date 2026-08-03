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Chelsea wil transfer Joshua Zirkzee naar Italiaanse grootmacht kapen

3 augustus 2026, 13:00
Joshua Zirkzee
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Joshua Zirkzee staat voor een mogelijke terugkeer naar de Serie A. De Nederlandse aanvaller lijkt na twee moeizame seizoenen bij Manchester United open te staan voor een vertrek en Juventus heeft inmiddels de interesse concreet gemaakt. De club uit Turijn wil de 25-jarige spits op huurbasis overnemen en zou al een eerste akkoord met de speler hebben bereikt, zo weet La Gazzetta.

Juventus zet in op een huurdeal met een optie tot koop, maar moet eerst ruimte creëren in de selectie voordat de transfer daadwerkelijk doorgang kan vinden. De situatie van Zirkzee op Old Trafford lijkt ondertussen weinig perspectief te bieden. De Italiaanse club wil ruimte maken voor de komst van de Nederlander, maar onder meer Jonathan David staat voorlopig niet open voor een vertrek. Door de financiële regels van de UEFA kan Juventus niet onbeperkt schuiven met de selectie.

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De aanvaller kwam zaterdag in het oefenduel met Atlético Madrid slechts kort in actie en lijkt onder manager Michael Carrick geen prominente rol te spelen. In twee seizoenen bij Manchester United wist Zirkzee niet volledig te overtuigen: de voormalig speler van Bologna kwam tot negen doelpunten en vier assists in 75 wedstrijden.

Een terugkeer naar Italië spreekt Zirkzee aan. De Nederlander maakte bij Bologna onder trainer Thiago Motta indruk met zijn technische kwaliteiten en zijn vermogen om als meevoetballende spits te opereren. Die rol past beter bij de aanvaller dan de klassieke spits die vooral in het strafschopgebied moet opereren. Juventus was de afgelopen periode op zoek naar een fysiek sterke spits die als aanspeelpunt kan fungeren. Toch heeft de club de eerdere plannen deels aangepast, omdat de technische leiding overtuigd is geraakt van de kwaliteiten van Zirkzee.

Juventus is echter niet de enige club die de situatie van Zirkzee volgt. Ook Chelsea heeft de Nederlander op de radar staan. De Londense club, met Xabi Alonso sinds kort aan het roer, houdt de ontwikkelingen rond de spits nadrukkelijk in de gaten. Voor Zirkzee ligt er daardoor mogelijk een keuze tussen een terugkeer naar Italië, waar hij zijn beste voetbal liet zien, of een nieuw avontuur in de Premier League. Manchester United lijkt in ieder geval bereid om mee te werken aan een vertrek van de aanvaller.

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Joshua Zirkzee

Joshua Zirkzee
Manchester United
Team: Man Utd
Leeftijd: 25 jaar (22 mei 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Man Utd
24
2
2024/2025
Bologna
-
-
2024/2025
Man Utd
32
3
2023/2024
Bologna
34
11

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Stand Serie A 2026/2027

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