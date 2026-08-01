wordt mogelijk ingezet als 'wisselgeld' bij een transfer van naar Manchester United. De Portugese oud-speler van Ajax moet overkomen van Juventus, waarbij de Nederlander volgens Football Italia dan de omgekeerde weg zou gaan bewandelen.

Zirkzee (25) maakte tussen 2022 en 2024 indruk als speler van Bologna, waarvoor hij in 63 Serie A-wedstrijden 13 keer tot scoren kwam. Het leverde de Nederlander in de zomer van 2024 een toptransfer naar Manchester United op. De Engelse grootmacht, op dat moment nog gecoacht door Erik ten Hag, telde ruim 40 miljoen euro voor hem neer.

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Ten Hag werd enkele maanden na de komst van Zirkzee echter op straat gezet. Onder zijn opvolger Ruben Amorim en de huidige trainer Michael Carrick kwam Zirkzee sindsdien wel met enige regelmaat in actie, maar dan wel voornamelijk als invaller. Met 9 goals in 75 officiële wedstrijden is zijn moyenne namens United niet indrukwekkend te noemen.

De toekomst van Zirkzee ligt mogelijk in Italië. Manchester United zou namelijk geïnteresseerd zijn in Conceição (23), de rappe rechtsbuiten van Juventus die van 2022 tot 2024 onder contract stond bij Ajax. Hoewel De Oude Dame met het aantrekken van Kerim Alajbegovic (Bayer Leverkusen) al een potentiële vervanger voor Conceição in huis heeft, zou de topclub niet van plan zijn afscheid te nemen van de Portugees. Football Italia schrijft echter dat er bij een bod van 60 miljoen euro tóch te praten valt. "Een alternatieve manier om de deal over de streep te trekken zou zijn om Zirkzee erin te betrekken", weet het medium.