Erik ten Hag ontkent verhaal over Cristiano Ronaldo: 'Nee, dat heeft hij nooit gedaan'

Erik ten Hag heeft nooit meer gesproken met , na de onderlinge onenigheid die resulteerde in het vertrek van de superster bij Manchester United. Ten Hag volgt Ronaldo wel op de voet tijdens het WK en is benieuwd of hij het verschil kan maken voor Portugal.

Portugal begon woensdag met een 1-1 gelijkspel tegen DR Congo en na de wedstrijd incasseerde Ronaldo de nodige kritiek. In de studio van de NOS reageert Jan Mulder: “Ik had er een beetje medelijden met hem. Hij was triest. Die melancholie, die weemoed hing over hem. Hij kan het net niet meer bolwerken. En hij heeft dan het geluk – als je het geluk moet noemen – dat zijn trainer hem nooit uit zijn lijden zal verlossen. Die is trouw aan hem."

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Wim Kieft denkt dat Ronaldo erop gebrand was om te presteren. "Weet je wat ik zo leuk vind? Ik ben zijn hele carrière gefascineerd geweest door Ronaldo. Die enorme eerzucht... En zoals hij er nu weer in ging natuurlijk. Messi heeft er drie gemaakt. Mbappé heeft er twee gemaakt. Haaland heeft er twee gemaakt… Die man is natuurlijk gek geworden in zijn hoofd de avond voor die wedstrijd. 'Ik moet ook, ik moet ook, ik moet ook.'"

"Dat was natuurlijk altijd zijn grote kracht”, weet Kieft. “Alleen: dit was maar één wedstrijdje. Er komen er nog meer. Maar als je het op een gegeven moment niet meer helemaal kunt uitvoeren zoals je het ooit kon, dan kan dat obsessief worden. Dan kan het ook tegen je gaan werken."

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Ten Hag, die Ronaldo een half seizoen onder zijn hoede had bij Manchester United, mengt zich daarna in het gesprek. "Ik vind de analyse van Wim wel aardig. Op een gegeven moment – en dat is gewoon de natuur – houdt het op. En ik ben echt heel benieuwd of hij nog iets teweegbrengt op dit wereldkampioenschap. Ik denk dat hij op zo'n wereldkampioenschap nog wat meer kans heeft, want het is geen Premier League qua intensiteit en ook geen Champions League. Dus ik acht hem nog wel ergens toe in staat."

"Twee jaar geleden is het Portugal in de Nations League ook gelukt. Portugal heeft eigenlijk zo'n vreselijk goed team. Die zouden eigenlijk zeker bij de laatste vier moeten komen”, vindt Ten Hag. “Maar ik vraag me af: met Ronaldo, dat is de grote uitdaging natuurlijk. Gaat dat passen? Iedereen wil natuurlijk dat Ronaldo zo'n mondiaal toernooi ook nog wint."

Kieft vraagt Ten Hag daarna om ‘iets geks’ te vertellen over CR7. “Dat vind ik leuk. Vertel eens: is het waar dat hij na een wedstrijd gaat ijsbaden? Hoe verzorgt hij zichzelf? Wat doet hij allemaal? Wat at hij eigenlijk?” Mulder vult aan: “Controleerde hij ook de borden van andere spelers bij de lunch? Dat soort verhalen lees je weleens."

Daar was volgens Ten Hag nooit sprake van. ‘Ik heb z’n bord niet opgeschept. Hij controleerde de borden van anderen niet. Hij was altijd gefocust op de wedstrijd. Ik heb hem natuurlijk niet meer gesproken na zijn vertrek. Als coach gaat het teambelang altijd vóór het individuele belang. En op dat moment paste dat niet.”