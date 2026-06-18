Cristiano Ronaldo deelt twee zinnen op Instagram en wordt van alle kanten aangepakt

heeft via zijn eigen socialmediakanalen gereageerd op de teleurstellende WK-start van Portugal. Woensdagavond kwam Portugal niet voorbij DR Congo: 1-1. Ronaldo houdt de moed erin, maar ontvangt vanuit verschillende hoeken wel flinke kritiek.

Portugal kwam dankzij João Neves al vroeg op voorsprong, maar daarna kwam de klad erin. Congo kwam langszij en hield Portugal daarna ogenschijnlijk eenvoudig in bedwang. Ronaldo, die met zijn 41 jaar en 132 dagen de oudste veldspeler ooit werd op een WK, kwam tot slechts 25 balcontacten - zijn laagste aantal ooit in een volledige wedstrijd met Portugal op een hoofdtoernooi.

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“Niet de start waarop we hadden gehoopt, maar er is nog helemaal niets verloren. Hoofd omhoog en de focus op de volgende wedstrijd”, schrijft Ronaldo op sociale media. Volgens voetballegende Thierry Henry is Ronaldo zelf echter deels de oorzaak van de aanvallende problemen bij Portugal.

Tijdens een analyse op FOX wijst Henry op een moment waarop Portugal in balbezit was en Francisco Conceição aan de rechterkant werd aangespeeld. Ronaldo koos vervolgens niet voor de loopactie die het meeste gevaar had opgeleverd voor zijn ploeg. “De ploeg moet scoren, niet jij persoonlijk. Dat is het belangrijkste."

Henry stelt dat Ronaldo richting het doelgebied had moeten bewegen om een verdediger mee te trekken. “Als hij die loopactie maakt, moet de verdediger een keuze maken. Dan ontstaat er ruimte voor Bruno Fernandes om eenvoudig af te ronden. Maar omdat Ronaldo zo graag zelf wil scoren, loopt hij juist in de zone van Bruno. De ploeg moet scoren, niet jij. Je zag ook meteen de reactie van Bruno Fernandes achter hem.”

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Ook van de krant Público krijgt Ronaldo een veeg uit de pan. "Portugal werd gegijzeld door de individuele acties van Conceição en het geloof in Ronaldo. Geloof alleen is niet genoeg, zeker niet in de huidige Ronaldo", klinkt het.

Op de Nederlandse tv wordt Ronaldo ook bekritiseerd. "Ze spelen met tien man", zegt Johan Derksen bij Vandaag Inside. "Ik heb hem niet op één goede actie kunnen betrappen, maar de coach durft hem gewoon niet te wisselen. Het zegt ook veel over de persoonlijkheid van de andere spelers, want die zouden eens moeten zeggen: wij willen winnen en die hansworst doet niks." René van der Gijp voegt lachend toe: "Eigenlijk hoop je dat hij het zelf beslist. Daar zit je al vier jaar op te wachten. Het beste is er wel af."

Portugal staat achter Ronaldo

Bij de nationale ploeg van Portugal wordt Ronaldo nog wel omarmd. Bondscoach Roberto Martinez vindt de discussie over zijn basisplaats onzinnig. “Het heeft geen enkele zin om de beste doelpuntenmaker van het wereldvoetbal naar de kant te halen in een wedstrijd waarin je juist goals nodig hebt."

"Op zulke momenten is de ervaring van Cristiano in het strafschopgebied ontzettend belangrijk voor ons. De manier waarop hij verdedigers naar zich toe trekt is belangrijk. De ruimtes die daardoor ontstaan en die wij kunnen benutten zijn belangrijk", stelt de bondscoach. "IIedere speler heeft zijn eigen verantwoordelijkheid en kwaliteiten op het veld. En als je op zoek bent naar doelpunten, dan heb je Cristiano simpelweg nodig.”

Ploeggenoot Neves neemt het ook op voor de vijfvoudig Ballon d'Or-winnaar. “We weten allemaal wat Cristiano voor Portugal en voor het voetbal heeft betekend. Voor mij is hij gewoon iemand die het team helpt, niet iemand die anders behandeld moet worden. Hij heeft goed gespeeld en hetzelfde geldt voor de rest van het elftal. Dit gelijkspel gaat ons niet uit het veld slaan. Integendeel, het maakt ons alleen maar sterker. We gaan meer kansen creëren en meer doelpunten maken."