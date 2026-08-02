Ajax heeft de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding op het seizoen 2026/27 met 1-3 gewonnen van FC Volendam. en waren in de eerste helft trefzeker namens de Amsterdammers. Door een pijnlijke fout van Joeri Heerkens deed de thuisploeg vlak voor tijd wat terug, maar in de slotfase - waarin Volendam met tien man kwam te staan - tekende uiteindelijk voor de laatste treffer.

Hoewel Ajax het tweeluik met Vojvodina in de voorrondes van de Conference League al achter de rug heeft, speelt de ploeg van Míchel tussen de Europese duels door ook 'gewoon' nog een aantal oefenwedstrijden. Het duel in Volendam is daarvan de laatste, voordat aanstaande donderdag de thuiswedstrijd tegen Shelbourne op het programma staat en Ajax drie dagen later met een uitduel tegen PEC Zwolle begint aan het nieuwe Eredivisieseizoen.

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Míchel kiest in Volendam voor een basiselftal bestaande uit spelers die afgelopen donderdag in het thuisduel met Vojvodina (4-1 winst) niet aan de aftrap stonden. Zo wordt het doel verdedigd door Paul Reverson, krijgen zomeraanwinsten als Caio Henrique en Leonardo een plek in de basis en mogen ook jonge talenten als Jinairo Johnson, Mohamed Abdalla en Abdellah Ouazane zich laten zien.

Gaaei onderscheidt zich, Leonardo maakt zijn eerste

Gaaei opende na een klein halfuur spelen de score in Volendam. De rechtsback, die even eerder al de binnenkant van de paal geraakt had, volleerde de bal met diagonaal hard achter de Volendamse doelman Hidde Jurjus. Even later leek Maher Carrizo de Amsterdammers op 0-2 te zetten, maar de Argentijn raakte de lat. Het bleek slechts uitstel van executie voor Volendam, want kort daarna beging Mawouna Amevor in eigen zestien een overtreding op Oliver Edvardsen: penalty. Leonardo zette zich achter de bal en schoot via de hand van Jurjus raak: 0-2.

Heerkens blundert, ook primeur voor Tolu

Na rust maakte Reverson onder de Ajax-lat plaats voor Joeri Heerkens. Ook Volendam wisselde van keeper: Jurjus stond zijn plek af aan Roy Steur. Later mochten ook onder meer Don-Angelo Konadu, Oscar Gloukh, Steven Berghuis en zomeraankoop Tolu Arokodare hun opwachting maken aan Amsterdamse zijde. Tien minuten voor tijd deed Volendam iets terug. Heerkens mocht zich de treffer aanrekenen: de doelman verkeek zich volledig op een terugspeelbal van Youri Baas, waardoor de 1-2 als eigen doelpunt in de boeken ging. De thuisploeg beëindigde het duel met tien man, omdat Erik Schouten vlak voor tijd zijn tweede gele kaart van de wedstrijd kreeg. Het slotakkoord was vervolgens voor Arokodare. Een voorzet van Gaaei kon door Steur niet worden verwerkt, waardoor de Nigeriaan van dichtbij ook zijn eerste Ajax-treffer kon maken en de eindstand zo op 1-3 bepaalde.

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