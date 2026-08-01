Ajax wil de aan Paris Saint-Germain gelinkte 'nog minimaal een jaar in Amsterdam houden'. Dat zegt technisch directeur Jordi Cruijff in gesprek met De Telegraaf.

Godts werd gisteren (vrijdag) in Porto gespot in gezelschap van Luis Campos, de facto de technisch directeur van PSG. De Franse grootmacht, de afgelopen twee seizoenen winnaar van de Champions League, zou de 21-jarige Belg dolgraag toevoegen een het sterrenensemble van trainer Luis Enrique. ESPN maakte zelfs al melding van een transfersom tussen de 45 en 50 miljoen euro, maar volgens andere bronnen zet Ajax in op een 'aanzienlijk hoger' bedrag voor Godts, die nog een contract heeft tot medio 2029.

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In gesprek met De Telegraaf reageert Cruijff voor het eerst op de berichtgeving rond Godts en PSG. De td van de Amsterdammers laat weten dat de Belg 'niet en anders heel moeilijk te koop' is. "Ajax wil Mika nog minimaal een jaar in Amsterdam houden", maakt Cruijff dan ook duidelijk. Omdat Ajax nog geen officieel bod van PSG heeft ontvangen wil de beleidsbepaler enkel 'in algemene zin' reageren.

"We zijn ongelooflijk tevreden over Mika. Niet alleen vanwege zijn fantastische statistieken van vorig seizoen, maar ook vanwege zijn inzet en professionele houding op en rond de trainingen en zijn drang om elke dag beter te worden. We kunnen hem dit seizoen eigenlijk niet missen", laat Cruijff optekenen. De technisch directeur toont zich anderzijds realistisch: "Uiteindelijk zullen spelers vertrekken. Maar wel op het juiste moment en tegen de juiste prijs, want we willen titels pakken."

De krant wist eerder op de zaterdag te melden dat Ajax een 'aanzienlijk hoger' bedrag voor Godts verlangt dan landskampioen PSV eerder deze zomer ontving voor uitblinker Ismael Saibari, die voor maximaal 55 miljoen euro verkaste naar Bayern München. Op bedragen wil Cruijff echter niet ingaan: "Voorlopig heeft er nog een club een bod op Mika gedaan", bezweert de technisch directeur.