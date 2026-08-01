Ajax wil de aan Paris Saint-Germain gelinkte Mika Godts 'nog minimaal een jaar in Amsterdam houden'. Dat zegt technisch directeur Jordi Cruijff in gesprek met De Telegraaf.
Godts werd gisteren (vrijdag) in Porto gespot in gezelschap van Luis Campos, de facto de technisch directeur van PSG. De Franse grootmacht, de afgelopen twee seizoenen winnaar van de Champions League, zou de 21-jarige Belg dolgraag toevoegen een het sterrenensemble van trainer Luis Enrique. ESPN maakte zelfs al melding van een transfersom tussen de 45 en 50 miljoen euro, maar volgens andere bronnen zet Ajax in op een 'aanzienlijk hoger' bedrag voor Godts, die nog een contract heeft tot medio 2029.
In gesprek met De Telegraaf reageert Cruijff voor het eerst op de berichtgeving rond Godts en PSG. De td van de Amsterdammers laat weten dat de Belg 'niet en anders heel moeilijk te koop' is. "Ajax wil Mika nog minimaal een jaar in Amsterdam houden", maakt Cruijff dan ook duidelijk. Omdat Ajax nog geen officieel bod van PSG heeft ontvangen wil de beleidsbepaler enkel 'in algemene zin' reageren.
"We zijn ongelooflijk tevreden over Mika. Niet alleen vanwege zijn fantastische statistieken van vorig seizoen, maar ook vanwege zijn inzet en professionele houding op en rond de trainingen en zijn drang om elke dag beter te worden. We kunnen hem dit seizoen eigenlijk niet missen", laat Cruijff optekenen. De technisch directeur toont zich anderzijds realistisch: "Uiteindelijk zullen spelers vertrekken. Maar wel op het juiste moment en tegen de juiste prijs, want we willen titels pakken."
De krant wist eerder op de zaterdag te melden dat Ajax een 'aanzienlijk hoger' bedrag voor Godts verlangt dan landskampioen PSV eerder deze zomer ontving voor uitblinker Ismael Saibari, die voor maximaal 55 miljoen euro verkaste naar Bayern München. Op bedragen wil Cruijff echter niet ingaan: "Voorlopig heeft er nog een club een bod op Mika gedaan", bezweert de technisch directeur.
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Ik zie Godts niet blijven, maar dit is natuurlijk wel de enige juiste houding om aan te nemen in de onderhandeling. Je spreekt duidelijk naar Godts uit wat zijn waarde is voor de club en hangt tegelijkertijd het label 'onmisbaar' om zijn nek, wat een duidelijk signaal is wat betreft de vraagprijs.
Dit is gewoon het spelletje. Hij heeft toestemming gehad om naar Porto te vliegen en te onderhandelen dus dit is gewoon het spel om de prijs op te drijven.
Ik denk verkopen en terug huren
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik zie Godts niet blijven, maar dit is natuurlijk wel de enige juiste houding om aan te nemen in de onderhandeling. Je spreekt duidelijk naar Godts uit wat zijn waarde is voor de club en hangt tegelijkertijd het label 'onmisbaar' om zijn nek, wat een duidelijk signaal is wat betreft de vraagprijs.
Dit is gewoon het spelletje. Hij heeft toestemming gehad om naar Porto te vliegen en te onderhandelen dus dit is gewoon het spel om de prijs op te drijven.
Ik denk verkopen en terug huren