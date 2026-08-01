heeft zich geërgerd aan de verhalen dat hij vanwege een op handen zijnde transfer een groot deel van de voorbereiding ontbrak bij N.E.C. De 21-jarige buitenspeler wordt onder meer gelinkt aan Feyenoord, maar bezweert tegenover Voetbal International dat hij nog niets vernomen heeft uit Rotterdam-Zuid.

De 21-jarige Ouaissa was afgelopen seizoen een van de grote blikvangers in het elftal van trainer Dick Schreuder. Met 6 goals en 7 assists in 32 Eredivisiewedstrijden had de geboren Limburger een aanzienlijk aandeel in het bereiken van de derde plaats, die recht geeft op deelname aan de voorrondes van de Champions League. Daarin nemen de Nijmegenaren het eerst op tegen het Griekse Olympiakos Piraeus. Komende dinsdag (4 augustus) wacht de uitwedstrijd in Griekenland, een week later volgt de return in het eigen Gofferstadion.

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Gisteren (vrijdag) maakte Ouaissa in de oefenwedstrijd tegen Sevilla pas zijn eerste speelminuten van deze voorbereiding. De rechtshalf tekende tegen de Spanjaarden zelfs voor de 1-0, maar dat bleek uiteindelijk niet voldoende voor een zeg: het duel eindigde uiteindelijk in een 1-2 nederlaag voor de ploeg van Schreuder.

Ouaissa vertelt aan VI dat hij de eerdere oefenpotjes moest overslaan vanwege een enkelblessure die hij opliep op de eerste training. Daarvan is hij nog altijd niet volledig hersteld: "Het was helemaal niet de verwachting dat ik er zo lang uit zou liggen, maar ik bleef pijn houden. Het is nu dus nog niet hersteld, maar ik hoop wel goed genoeg voor dinsdag."

Verhalen dat Ouaissa een blessure voorwendde om een transfer te forceren, of dat N.E.C. hem 'uit voorzorg' buiten de selectie hield om een vertrek niet in gevaar te brengen, worden door de hoofdrolspeler dan ook gedecideerd naar de prullenbak verwezen. "Ik hoorde ook heel vaak dat ik deed alsof ik geblesseerd was om zo een transfer te maken. Daar heb ik me wel aan geërgerd. Iedereen mag zeggen wat hij wil, hoor. De timing was niet zo fijn, maar ik was echt geblesseerd. Mensen die mij kennen, weten dat ik dat niet fake. En al helemaal niet wekenlang, want zo lang heb ik eruit gelegen", aldus Ouaissa.

De geruchten ten spijt, is het momenteel erg rustig rond Ouiassa. Zo zou Feyenoord in de N.E.C.'er de ideale opvolger van Anis Hadj Moussa zien, mocht de Algerijn deze zomer gaan vertrekken uit De Kuip. "Er speelt nu helemaal niks", zegt de rechtshalf. "Ik heb van Feyenoord of welke club dan ook niks gehoord. Ik zie er alleen van alles over op social media. Ik zie wel wat er op mijn pad komt. Ik hoor nu heel vaak: “Huh, ben je nog niet weg?” Nee, ik zit bij NEC en ik was geblesseerd."