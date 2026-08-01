De UEFA zegt het vertrouwen in FIFA-voorzitter Gianni Infantino op, ondanks het feit dat de plannen om aandelen in het WK voetbal te verkopen aan private investeerders van de baan is. De Europese voetbalbond haalt in een statement stevig uit naar de Zwitser, en kondigt aan plannen te gaan maken voor grootscheepse hervormingen bij de FIFA.

Afgelopen dinsdag werd bekend dat de FIFA een bedrijf wil oprichten waarin onder meer de commerciële rechten van het WK en het WK voor clubs worden ondergebracht. De wereldvoetbalbond wilde zelf een meerderheidsbelang behouden. Een deel van de aandelen zou naar de 211 nationale voetbalbonden gaan, terwijl ook private investeerders kunnen instappen.

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De plannen stuitten op fel verzet van verschillende continentale bonden, waaronder de UEFA. Onder druk daarvan maakte Infantino in de nacht van vrijdag op zaterdag bekend dat het project wordt stopgezet. In een statement op de eigen website schrijft de Europese voetbalbond die stap toe te juichen, maar nog lang niet genoeg te vinden.

"We kunnen niet langer zo doorgaan, met geheime plannen die in hoog tempo worden uitgedokterd door gezichtsloze individuen die de sport op dubieuze wijze ten goede komen", schrijft de UEFA op de eigen website. "We moeten de verantwoordelijken identificeren en ter verantwoording roepen." De UEFA zal dan ook in samenspraak met de lidstaten én de andere continentale bonden om tafel gaan om te onderzoeken wat er gebeurd is én een plan op te stellen om te voorkomen dat zoiets in de toekomst opnieuw zal gebeuren. "De evaluatie moet grondig en fundamenteel zijn. Alle opties liggen op tafel. De huidige FIFA-leiding heeft niet alleen het vertrouwen van de UEFA verloren, maar ook dat van veel andere leden van de voetbalfamilie."

De UEFA citeert vervolgens een aantal uitspraken die Infantino deed bij zijn aantreden, in 2016. Destijds bezwoer de Zwitser dat hij voor transparantie stond en dat het geld van de FIFA niet aan hem, maar aan de nationale bonden toebehoorde en dat dat moest dienen 'voor de ontwikkeling van het voetbal, en voor niets anders'. "Beide beloftes heeft hij niet waar weten te maken", concludeert de UEFA. "De schandalige, ondoorzichtige achterkamertjesdeal die hij beraamde en erdoor probeerde te drukken, was alles behalve transparant."

Ook is Infantino er niet in geslaagd om de FIFA-middelen te gebruiken waar ze voor bedoeld zijn, meent de UEFA, wijzend op de vijf miljard dollar die momenteel op de bankrekening van de wereldvoetbalbond staat. "We moeten een deel van het geld dat ongebruikt op de bankrekening van de FIFA staat, gaan gebruiken om de basis van het voetbal en de sport in het algemeen de broodnodige impuls te geven in elk van de 211 FIFA-landen. Maar we hoeven daarvoor niet het familiebezit te verkopen. Dit is een zege voor het hele voetbal. Maar dit moet niet het einde van het verhaal worden. Het voorstel is weg, maar de taak om het vertrouwen in de FIFA te herbouwen is pas net begonnen", besluit de UEFA.

Ook KNVB is klaar met Infantino: 'Fundamentele vertrouwensbreuk'

Ook de KNVB is na de aandelen-affaire definitief klaar met Infantino. In een verklaring op de eigen website schrijft de Nederlandse voetbalbond 'blij' te zijn dat het voorstel van tafel is, omdat 'zowel de inhoud als de manier waarop het tot stand is gekomen voor ons onacceptabel waren'.

"Met het intrekken van het voorstel is de kwestie voor de KNVB niet afgedaan. De manier waarop dit proces is verlopen heeft geleid tot een fundamentele vertrouwensbreuk in het leiderschap van FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De KNVB heeft geen vertrouwen meer in zijn leiderschap. Dat blijkt niet alleen uit de zorgen die bonden wereldwijd hebben geuit, maar ook uit de kritiek en zorgen die binnen de FIFA-organisatie zelf leven. Deze situatie vraagt om een serieus gesprek over de toekomst van het bestuur en leiderschap binnen de FIFA", schrijft de bond.

"Deze uitkomst laat zien hoe belangrijk het is dat besluiten over de toekomst van het internationale voetbal op een transparante manier en in goed overleg met alle betrokken partijen worden genomen. De KNVB blijft zich samen met de UEFA en bonden wereldwijd inzetten voor goed bestuur en een sterk internationaal voetbal, waarin het belang van de sport altijd vooropstaat", besluit de KNVB.