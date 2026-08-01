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Opvallend: Oud-Feyenoorder liket uithaal van Ruben Schaken naar Dévy Rigaux

1 augustus 2026, 13:29
Opvallend: Oud-Feyenoorder liket uithaal van Ruben Schaken naar Dévy Rigaux
Foto: © Imago
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Timon Wellenreuther zorgt voor enige verbazing op Instagram. De doelman, die Feyenoord deze zomer verruilde voor VfL Wolfsburg, liket een post van ESPN waarin Ruben Schaken uithaalt naar de handelswijze van de Rotterdammers inzake de mogelijke transfer van zijn zoon Jerayno naar FC Twente.

Schaken senior, inmiddels 44, stond zelf van 2010 tot 2015 onder contract bij Feyenoord en haalde in die periode zelfs het Nederlands elftal. Tegenwoordig is hij onder meer druk met het begeleiden van twee van zijn zoons in hun mogelijke profcarrière. Behalve Jerayno (17), die bij Feyenoord in de jeugdopleiding speelt, wordt ook zijn tweelingbroer Kirayno het nodige talent toegedicht. Hij speelt momenteel bij sc Heerenveen.

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FC Twente zou Jerayno Schaken dolgraag naar Enschede halen, maar volgens vader Ruben vragen de Rotterdammers 'een absurd bedrag' voor zijn zoon. "Ze zeggen dat ze tien miljoen euro voor hem willen hebben. Een absurd bedrag voor een jeugdspeler die zijn debuut in het eerste nog moet maken", fulmineerde Schaken senior vrijdag tegenover ESPN. Daarnaast zou Feyenoord hebben beloofd om Kirayno eveneens naar Rotterdam te halen, wat echter nog niet gebeurd is en ook kwaad bloed zet bij zijn vader: "Roep geen dingen die je niet kunt nakomen."

ESPN deelt de uitspraken van Schaken in een post op Instagram. Het bericht is op het moment van schrijven 12.000 keer geliket, waaronder door het officiële Instagram-account van Wellenreuther. Opvallend, aangezien de Duitser de afgelopen vier seizoenen uitkwam voor Feyenoord en in die periode in totaal 125 wedstrijden voor de club speelde.

Timon Wellenreuther liket een post van ESPN waarin Ruben Schaken uithaalt naar Feyenoord
© Imago / Instagram / Realtimes

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Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

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Ruben Schaken

Ruben Schaken
Leeftijd: 44 jaar (3 apr. 1982)
Carrière
Wed.
Dlp.
2016/2017
ADO
25
1
2015/2016
ADO
29
2
2014/2015
Şamaxı
4
0
2014/2015
Feyenoord
7
1

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Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
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Cambuur
0
0
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Excelsior
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0
0
6
Feyenoord
0
0
0
7
Fortuna
0
0
0
8
Go Ahead
0
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