zorgt voor enige verbazing op Instagram. De doelman, die Feyenoord deze zomer verruilde voor VfL Wolfsburg, liket een post van ESPN waarin uithaalt naar de handelswijze van de Rotterdammers inzake de mogelijke transfer van zijn zoon Jerayno naar FC Twente.

Schaken senior, inmiddels 44, stond zelf van 2010 tot 2015 onder contract bij Feyenoord en haalde in die periode zelfs het Nederlands elftal. Tegenwoordig is hij onder meer druk met het begeleiden van twee van zijn zoons in hun mogelijke profcarrière. Behalve Jerayno (17), die bij Feyenoord in de jeugdopleiding speelt, wordt ook zijn tweelingbroer Kirayno het nodige talent toegedicht. Hij speelt momenteel bij sc Heerenveen.

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FC Twente zou Jerayno Schaken dolgraag naar Enschede halen, maar volgens vader Ruben vragen de Rotterdammers 'een absurd bedrag' voor zijn zoon. "Ze zeggen dat ze tien miljoen euro voor hem willen hebben. Een absurd bedrag voor een jeugdspeler die zijn debuut in het eerste nog moet maken", fulmineerde Schaken senior vrijdag tegenover ESPN. Daarnaast zou Feyenoord hebben beloofd om Kirayno eveneens naar Rotterdam te halen, wat echter nog niet gebeurd is en ook kwaad bloed zet bij zijn vader: "Roep geen dingen die je niet kunt nakomen."

ESPN deelt de uitspraken van Schaken in een post op Instagram. Het bericht is op het moment van schrijven 12.000 keer geliket, waaronder door het officiële Instagram-account van Wellenreuther. Opvallend, aangezien de Duitser de afgelopen vier seizoenen uitkwam voor Feyenoord en in die periode in totaal 125 wedstrijden voor de club speelde.