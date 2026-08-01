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Gattuso glashelder over Taylor-rel: 'Wie mijn stijl kent, weet...'

1 augustus 2026, 14:23
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma met als inzet trainer Gennaro Gattuso
Foto: © Imago / Realtimes
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Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Frank Hoekman werkt sinds 2022 voor FCUpdate, begin 2025 werd hij aangesteld als adjunct-hoofdredacteur. Schreef al duizenden nieuwsberichten, achtergrondverhalen en interviews voor de site.
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Lazio-trainer Gennaro Gattuso heeft zich zaterdag publiekelijk uitgesproken op de controverse rond Kenneth Taylor. De oud-Ajacied werd eerder deze week na een woordenwisseling met de coach van het trainingsveld gestuurd, volgens Gattuso is alle aandacht overtrokken en is de strijdbijl vrijwel direct weer begraven.

Donderdag doken op sociale media beelden op waarop te zien was hoe Gattuso de training onderbrak om zich vloekend tot Taylor te wenden. De woordenwisseling leidde ertoe dat de Nederlandse middenvelder zijn hesje uittrok en het trainingsveld verliet.

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Zaterdag kwam Taylor echter 'gewoon' in actie in een oefenduel van Lazio met Avellino. De Serie B-club, getraind door voormalig Lazio-verdediger Alessandro Nesta, werd met 6-3 verslagen. Taylor droeg bij aan de zege door in de slotfase de zesde en laatste Lazio-treffer voor zijn rekening te nemen.

Na de wedstrijd toont Gattuso zich tevreden over de ontwikkeling van zijn elftal. "Het is een groot genoegen voor mij om deze groep te trainen", wordt de trainer geciteerd door Gianluca Di Marzio. Ook over de 'zaak-Taylor' wilde Gattuso best wat kwijt: "Dat hoort bij het spelletje. Sommigen hebben zich vermaakt door erover te praten, maar wie mij stijl kent weet dat het na een halfuur alweer over was", aldus de Italiaan.

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Gennaro Gattuso

Gennaro Gattuso
Lazio
Team: Lazio
Functie: Coach
Leeftijd: 48 jaar (9 jan. 1978)

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Stand Serie A 2026/2027

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