Jade Anna van Vliet en hebben beelden gedeeld van het huwelijksaanzoek van de middenvelder, en wat eraan voorafging. Uit een vlog op haar YouTube-kanaal blijkt dat Jade Anna het aanzoek al zag aankomen, omdat Taylor ‘voor het eerst’ een restaurant uitkoos voor de twee. Het aanzoek vond uiteindelijk echter ergens anders plaats.

Jade Anna en Taylor waren op vakantie in Miami en stapten vervolgens op een cruiseschip. Voorafgaand aan de reis filmde Jade Anna zichzelf al. “Ik heb het gevoel dat Kenneth een verrassing heeft.” Als Taylor vervolgens komt aanlopen, zegt ze: “He, wat?”

Artikel gaat verder onder video

Later, op hun hotelkamer, vraagt ze Taylor op de man af: “Ken, heb je een verrassing voor mij?” Daarop antwoordt Taylor: “Een verrassing? Ja.” Maar desgevraagd ontkent Taylor dat die verrassing nog dezelfde avond zou plaatsvinden.

Jade Anna vindt het een raar verhaal. “Hij zei, voordat we hierheen gingen, dat er wat op de hotelkamer zou liggen voor mij. Er lag niets. Nu zegt hij opeens dat het op de cruise ligt. Ik geloof er niks van. Nu wil hij vanavond ook nog eens een restaurant uitkiezen, terwijl hij nog nooit in zijn leven een restaurant heeft uitgekozen.”

Taylor is buiten beeld te horen en probeert niks op te biechten. Jade Anna vraagt: “Dus je hebt vanavond geen verrassing voor me? Waarom wil jij dan het restaurant uitkiezen?”

© Jade Anna toont de trouwring (onderaan) en de promise ring (erboven) die ze eerder kreeg van Kenneth Taylor

Taylor merkt op: “Oh, je bent aan het vloggen?” Daarna spreekt hij de kijkers toe: “Kijk, als zij ten huwelijk wordt gevraagd wil ze niets doorhebben, logisch. Normaal boek jij altijd alles. Na onze vorige vakantie in Italië hadden we afgesproken dat ik iedere vakantie iets zou boeken.”

De influencer licht toe; “Ja, ik zei tegen Ken: ik ga het honderd procent doorhebben als jij mij ten huwelijk gaat vragen. Want als jij dan opeens zegt dat we iets gaan doen, dan weet ik het al. En nu wil hij er opeens mee beginnen en per se vanavond iets uitzoeken. En hij zei dat hij een verrassing had… Ik vind het een beetje verdacht.”

Taylor biecht daarna op: “Misschien ga ik je vanavond wel ten huwelijk vragen.” Daarna komt de ex-middenvelder van Ajax even in beeld. “Ik wil niet dat je nu denkt dat ik iets leips ga doen! Mag wel, hoor…”

Jade Anna doet in samenspraak met Taylor zelfs haar Oura-ring af, om zo ruimte te maken voor een eventuele trouwring. Vervolgens worden in de vlog beelden getoond van het aanzoek.

Jade Anna was gedurende de reis ziek, maar was desondanks in de zevende hemel. “Ik ben zo blij en gelukkig, dus het maakt me allemaal even niet uit. Ik ben in de wolken.”

Later toont ze haar ring, die waarschijnlijk tussen de 60.000 en 100.000 euro waard is. “Hij is voor een witte diamant gegaan, vier karaats. Echt insane. Hij heeft zó zijn best gedaan. De verloving hebben jullie zo goed als gezien. We gingen zogenaamd uit eten, maar we gingen naar een heel groot park in Miami. Daar heeft hij mij ten huwelijk gevraagd. Heel mooi en intiem.”