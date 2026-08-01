Dusan Tadic heeft na debuut direct goed nieuws voor supporters van NEC

is klaar om dinsdag in actie te komen voor NEC tegen Olympiakos in de derde voorronde van de Champions League. Dat routinier beleefde vrijdagavond als invaller zijn officieuze debuut in de verloren oefenwedstrijd tegen Sevilla (1-2).

Tadic deed een halfuur mee tegen Sevilla. Het debuut doet hem goed. "Het is goed om weer op het veld te staan en wat minuten te spelen", vertelt de Serviër aan ESPN. "Ik moet nog wennen aan mijn nieuwe ploeggenoten. Ik heb ze ook nog niet allemaal op de training meegemaakt, dus het was wat onwennig in het begin. Er speelden een hoop jonge jongens mee, maar dat vind ik juist mooi om te zien. Er is een hoop kwaliteit en talent in de ploeg. Het is een goede mix tussen jonge talenten en ervaren spelers."

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Tadic, die uitgebreid werd toegezongen bij zijn entree, liet zich meteen gelden met handgebaren richting zijn ploeggenoten. Hij wilde de organisatie neerzetten. "Ik probeer de coach te helpen met de organisatie. Soms is het moeilijk voor de trainer om het allemaal alleen te doen. Meer stelt het niet voor. Ik probeer iedereen alert en scherp te houden, anders kunnen we in de problemen komen."

Tadic verwacht dinsdag beschikbaar te zijn tegen Olympiakos. Voor hoeveel minuten durft hij niet te zeggen. "Dat hangt van de trainer af. Ik ben er in elk geval klaar voor. Ik denk dat het team er ook klaar voor is om Champions League-voetbal te spelen. We moeten scherp zijn en er alles aan doen ons te kwalificeren voor de Champions League."