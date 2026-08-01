weet niet of hij zondag afscheid neemt van de supporters van Feyenoord. Wel blikt hij in gesprek met Voetbal International terug op een van zijn hoogtepunten in Rotterdamse dienst: de Champions League-wedstrijden tegen AC Milan en Internazionale in 2025.

Read wordt begeerd door Nottingham Forest en AS Roma. De kans bestaat daardoor dat hij zondag rond de oefenwedstrijd tegen Atalanta afscheid gaat nemen van Feyenoord. “Natuurlijk vind ik het best spannend”, beaamt hij. “Maar ik kan niet in de toekomst kijken, ik weet zelf niet wát er gaat gebeuren. Sterker nog: volgens mij weet ik niet eens alles wat er momenteel speelt en dat is ook bewust.” Hij wil zich focussen op het nieuwe seizoen, dus houden zijn zaakwaarnemers veel informatie bij hem weg.

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Read kwam in 2023 over van FC Volendam en speelde sindsdien 54 officiële wedstrijden voor Feyenoord. Met name de Champions League blijft hem bij. “De moeilijkste tegenstander die ik heb gehad, is Rafael Leão. Dat waren mooie duels”, blikt Read terug. “Vooral de thuiswedstrijd is me bijgebleven, daar had ik echt naar uitgekeken. Rond de wedstrijd in Milaan gebeurde er van alles, ik kreeg zelfs nog een rode kaart na afloop van de wedstrijd (hij schoot de bal na afloop tegen Strahinja Pavlovic aan, red.).”

Read over Dumfries

Een paar weken later stond hij tegenover Internazionale, waar zijn grote voorbeeld Denzel Dumfries speelt. “Geen idee of hij wist dat ik fan van hem ben, maar na de wedstrijd kwam Denzel uit zichzelf naar me toe om zijn shirt te geven. Vond ik heel mooi en eervol”, vertelt Read. “We hebben even kort gesproken en aan alles merkte ik wat voor een aardige jongen hij is. Ik zou dat shirt eigenlijk moeten inlijsten en ophangen, maar ik draag het nog veel te graag. Iedere keer dat ik in dat shirt loop van Dumfries geeft me dat een goed gevoel.”