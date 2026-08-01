Is PSV weer favoriet voor het kampioenschap? Dit vindt Peter Bosz

Peter Bosz wil PSV niet bestempelen als favoriet voor de landstitel. Onder zijn leiding eindigden de Eindhovenaren de laatste drie seizoenen bovenaan, maar die prestaties bieden volgens Bosz geen garanties voor de toekomst. Zondag hoopt PSV de eerste prijs van het seizoen veilig te stellen, in het duel met AZ om de Johan Cruijff Schaal.

Op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd wordt Bosz gevraagd of PSV weer de titelfavoriet is. “Dat laat ik aan jullie over. Wij brengen weer een competitieve selectie op de been. We zijn Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine kwijt. Maar over het algemeen hebben we onze selectie aardig intact gehouden. Die selectie is kampioen geworden. Dat is competitief. Of we het weer kunnen opbrengen? Dat ligt aan ons.”

Bosz niet blij met defensieve problemen

Artikel gaat verder onder video

Vorig seizoen eindigde PSV met liefst negentien punten voorsprong op nummer twee Feyenoord. Toch was Bosz niet tevreden over het aantal tegendoelpunten: 45 stuks. Wat dat betreft stemde de oefenwedstrijd tegen Villarreal vorige week zaterdag weinig hoopgevend, want PSV oogde kwetsbaar en verloor met 1-3.

“Ik heb gezegd dat we veel te veel tegendoelpunten kregen vorig seizoen. Maar wat ik tegen Villarreal heb gezien, ging daar nog overheen”, erkent Bosz. “Vorig jaar kregen we veel goal tegen, maar kregen we niet veel meer kansen tegen. Dat was tijdens het oefenduel wel zo. Als Villarreal langer in competitie was geweest, hadden ze de dubbele cijfers gehaald.”

'Johan Cruijff Schaal is een prijs'

Met vijftien gewonnen Johan Cruijff Schalen is PSV recordhouder in Nederland. Bosz krijgt de vraag of het een ‘mindere prijs’ is dan de beker of de landstitel. “Nu kijk ik daar niet zo naar. Het is een prijs over één wedstrijd. Maar er gaat een lange weg aan vooraf. Je moet kampioen worden of de beker winnen. Met welk gevoel ga je beginnen aan het seizoen? Dat zal mede bepaald worden door de wedstrijd van zondag. Uiteindelijk wordt een Johan Cruijff Schaal wel meegeteld aan het prijzentotaal.”