Mauro Junior blijft PSV trouw

blijft ook dit seizoen speler van PSV. De Braziliaan, die deze zomer nadrukkelijk in verband werd gebracht met een vertrek uit Eindhoven, heeft daar vrijdagmiddag zelf duidelijkheid over gegeven.

Deze zomer doken de nodige geruchten op over een vertrek van Mauro Junior uit Eindhoven. De Braziliaanse sterkhouder van PSV beschikt in zijn contract over een clausule van ongeveer twaalf miljoen euro, waardoor de belangstelling al snel op gang kwam. Onder meer FC Porto werd concreet in verband gebracht met de multifunctionele PSV'er. Ook Fenerbahçe toonde interesse.



Op de persconferentie in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal maakte Mauro Junior echter een einde aan alle speculaties. De Braziliaan bevestigde dat hij bij PSV blijft. Dat hij inmiddels aanvoerder van de Eindhovenaren is, speelde volgens hem ook een rol in die beslissing. "Het is een eer om voor deze club te spelen", reageerde hij.