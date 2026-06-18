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Fenerbahçe zet grote stap richting komst van PSV-uitblinker

18 juni 2026, 19:31
PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Fenerbahçe heeft zijn oog laten vallen op Mauro Júnior. Volgens Voetbal International is de Turkse topclub concreet geïnteresseerd in de multifunctionele PSV'er, die voor twaalf miljoen euro kan vertrekken uit Eindhoven.

Mauro Júnior heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke kracht bij PSV. Zijn prestaties zijn ook buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven. Eerder werd al melding gemaakt van belangstelling van FC Porto en het Italiaanse Como, terwijl nu ook Fenerbahçe nadrukkelijk in beeld is.

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Volgens Voetbal International nadert de Turkse topclub een persoonlijk akkoord met de 27-jarige Braziliaan. Zodra die overeenkomst is bereikt, kan Fenerbahçe werk maken van een transfer. In het contract van Mauro Júnior is namelijk een clausule opgenomen waarmee hij voor een vast bedrag van twaalf miljoen euro kan worden overgenomen.

Een vertrek van de Braziliaan zou een flinke tegenvaller zijn voor PSV. Technisch directeur Earnest Stewart ziet hem graag langer in Eindhoven blijven en wil zijn contract openbreken en verlengen. Vooralsnog lijkt Mauro Júnior daar echter niet op in te gaan.

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Mauro Júnior

Mauro Júnior
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 27 jaar (6 mei 1999)
Positie: V (L), M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
26
1
2024/2025
PSV
25
0
2023/2024
PSV
16
1
2022/2023
PSV
6
0

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