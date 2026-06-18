Fenerbahçe zet grote stap richting komst van PSV-uitblinker

Fenerbahçe heeft zijn oog laten vallen op . Volgens Voetbal International is de Turkse topclub concreet geïnteresseerd in de multifunctionele PSV'er, die voor twaalf miljoen euro kan vertrekken uit Eindhoven.

Mauro Júnior heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijke kracht bij PSV. Zijn prestaties zijn ook buiten Nederland niet onopgemerkt gebleven. Eerder werd al melding gemaakt van belangstelling van FC Porto en het Italiaanse Como, terwijl nu ook Fenerbahçe nadrukkelijk in beeld is.

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Volgens Voetbal International nadert de Turkse topclub een persoonlijk akkoord met de 27-jarige Braziliaan. Zodra die overeenkomst is bereikt, kan Fenerbahçe werk maken van een transfer. In het contract van Mauro Júnior is namelijk een clausule opgenomen waarmee hij voor een vast bedrag van twaalf miljoen euro kan worden overgenomen.

Een vertrek van de Braziliaan zou een flinke tegenvaller zijn voor PSV. Technisch directeur Earnest Stewart ziet hem graag langer in Eindhoven blijven en wil zijn contract openbreken en verlengen. Vooralsnog lijkt Mauro Júnior daar echter niet op in te gaan.