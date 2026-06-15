PSV heeft een nieuwe speler op het verlanglijstje staan. De club uit Eindhoven wil graag hebben dat meldt transferjournalist Matteo Moretto. De 23-jarige Spanjaard speelt nu nog bij Girona, maar mag daar voor acht miljoen euro vertrekken. Hij moet bij PSV de opvolger worden van Sergiño Dest.

De kans is heel groot dat Sergiño Dest deze zomer vertrekt bij PSV. De verdediger is klaar voor een stap hogerop en PSV werkt mee aan een transfer. Volgens het Eindhovens Dagblad moet Dest tussen de 23 en 25 miljoen euro opbrengen. PSV heeft dus mogelijk een nieuwe rechtsback nodig.

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Die opvolger moet Arnau Martínez worden. De jonge Spanjaard was afgelopen seizoen een vaste waarde bij Girona onder trainer Míchel (die inmiddels de nieuwe trainer van Ajax is). Maar Girona is gedegradeerd naar het tweede niveau en Martínez wil absoluut niet meeverhuizen naar een lagere competitie. Omdat de club is gedegradeerd, is er een speciale regel in zijn contract actief geworden: Martínez heeft een afkoopclausule van slechts acht miljoen euro. Voor dat bedrag kan PSV hem direct overnemen.

Kapers op de kust

PSV is alleen niet de enige club die de verdediger wil hebben. Door zijn lage prijs hebben ook het Engelse Fulham en het Spaanse Real Betis al naar hem geïnformeerd.

PSV zal dus snel moeten handelen om de oud-jeugdspeler van FC Barcelona binnen te halen. Martínez speelde ondanks zijn jonge leeftijd al bijna 200 wedstrijden op het hoogste niveau in Spanje.