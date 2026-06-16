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PSV-fans walgen van nieuw uitshirt: 'Wie verzint dit?'

16 juni 2026, 10:44
Go Ahead - PSV
Foto: © Imago
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Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

PSV heeft dinsdagochtend het nieuwe uitshirt voor seizoen 2026/27 gepresenteerd, maar het tenue valt bij veel supporters niet in de smaak. Onder de aankondigingspost van de Eindhovenaren op social media regent het negatieve reacties.

PSV heeft het uitshirt voor het komende seizoen gepresenteerd. Het gaat om een overwegend wit tenue, dat is afgewerkt met oranje op de kraag en mouwen. Onder de oksels bevat het shirt paarse details, terwijl de logo’s van Puma en Brainport Eindhoven in het roze zijn uitgebeeld. Het PSV-logo loopt van paars over in roze.

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De landskampioen stelt dat het nieuwe shirt is geïnspireerd door ‘de Eindhovense zonsopkomst’ en dit wordt vertaald naar ‘een frisse en moderne look’. “De zonsopkomst symboliseert een nieuwe dag, een nieuw seizoen en nieuwe, frisse energie. De witte basiskleur wordt versterkt door paarse, roze en oranje accenten die samen zorgen voor een uitgesproken uitstraling”, schrijft PSV in de beschrijving van het shirt. “Dit shirt ademt het ‘Summer in the city’-gevoel. Gemaakt voor supporters die durven op te vallen en hun clubgevoel overal meenemen.”

De supporters van PSV zijn absoluut niet te spreken over het ontwerp van het nieuwe tenue, zo maken ze duidelijk op X. “Hoe krijg je dit verzonnen? Niet elke afdeling is op het niveau van de kampioen”, schrijft een fan. “Eerste prijs is binnen. Lelijkste uitshirt van het jaar”, stelt een ander. “En helemaal niemand in de organisatie die zegt dat dit misschien mss niet zo’n goed idee is?”, vraagt een volgende gebruiker zich af. “Heel heel erg. Wie verzint dit?”, aldus een vierde.

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