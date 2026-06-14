Hans Kraay junior heeft zondagnacht genoten van tijdens het WK-duel van Marokko met Brazilië (1-1). De analist suggereert dat de transfersom die PSV deze zomer waarschijnlijk zal ontvangen voor de middenvelder te laag ligt.

Saibari blonk in de nacht van zaterdag op zondag uit bij Marokko tegen Brazilië. De PSV’er speelde als vale spits en blonk uit met sterk spel én een doelpunt.

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Saibari zette zichzelf zo nog maar weer eens nadrukkelijk in de etalage, al lijkt de aanvallende middenvelder al hard op weg naar Bayern München. De Duitse grootmacht heeft naar verluidt 53 miljoen euro inclusief bonussen over voor de Marokkaan.

“Hij is ook wel bloedjesnel, hè!”, zegt Kraay junior zondagavond bij ESPN. “Ik weet dat hij goed aan de bal is, dat hij een bal kan sturen, dat hij een goede techniek heeft, dat hij een neusje voor de goal heeft… Maar hij sprint in de eerste tien meter twee hele goede centrale verdedigers van Brazilië eruit”, duidt de analist het doelpunt van Saibari. “Ik vind hem zó geweldig.”

Presentator Milan van Dongen haalt vervolgens een bericht van Saibari’s PSV-ploeggenoot Ivan Perisic aan: de Kroaat reageerde na Marokko - Brazilië op Instagram met ‘70M + 10M bonus’ om de transferwaarde van Saibari in zijn ogen te duiden. “Perisic heeft volkomen gelijk. Op dit podium wordt je marktwaarde…”, zegt Kraay junior.

Kraay junior trekt dan de parallel met Oranje-international Jan Paul van Hecke, die op de nominatie staat om Brighton & Hove Albion voor minimaal zeventig miljoen euro te gaan verruilen voor Tottenham Hotspur. “Ik vind Van Hecke ook een hele goede speler, maar 70 miljoen voor…”, zegt de analist, terwijl hij een verbeten gezicht trekt.

“Als je die twee spelers naast elkaar legt, is toch heel raar dat ze dezelfde waarde hebben”, reageert Van Dongen. Kraay junior vult aan: “Ze staan op wel andere posities, maar 70 miljoen voor Van Hecke? Zou Van Hecke nou 65 miljoen meer waard zijn dan Aaron Bouwman? Of 65 miljoen beter zijn dan Aaron Bouwman van Ajax?”