Tottenham Hotspur doet vlak voor WK openingsbod op basisspeler Oranje

kan vlak voor het WK een transfer maken. Volgens The Athletic heeft Tottenham Hotspur een eerste bod uitgebracht op de verdediger van Brighton & Hove Albion. Zelf ziet Van Hecke de overstap wel zitten, maar het bod is afgewezen.

De gesprekken tussen beide clubs lopen nog door, al ligt het openingsbod van Tottenham onder de vraagprijs van Brighton. De interesse komt niet uit de lucht vallen. Van Hecke werkte tussen 2022 en 2024 bij Brighton nauw samen met de huidige Spurs-trainer Roberto De Zerbi, die gaat voor een hereniging.

Van Hecke lijkt open te staan voor vertrek

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De toekomst van Van Hecke houdt Brighton al langer bezig. De centrumverdediger ligt nog vast tot de zomer van 2027, maar eerder deze week werd duidelijk dat hij voorlopig geen interesse heeft getoond in een contractverlenging.

Brighton-trainer Fabian Hürzeler gaf in april al aan met de Nederlander in gesprek te willen over zijn toekomst. Binnen de club wordt Van Hecke bovendien gezien als een van de spelers die deze zomer voor een grote transfer zou kunnen zorgen. Ook doelman Bart Verbruggen en middenvelder Carlos Baleba worden genoemd als mogelijke uitgaande topverkopen.

Voor Van Hecke zou een transfer de bekroning zijn van een sterke ontwikkeling. Nadat hij in 2020 overkwam van NAC Breda, deed hij ervaring op tijdens verhuurperiodes bij sc Heerenveen en Blackburn Rovers. Vanaf het seizoen 2022/23 groeide hij uit tot een vaste waarde bij Brighton.

Inmiddels staat de teller op 131 officiële wedstrijden voor de club, waarvan 106 in de Premier League.

Belangrijk bij Brighton én Oranje

Ook afgelopen seizoen was Van Hecke een van de steunpilaren van Brighton. Onder Hürzeler begon hij aan 36 Premier League-duels in de basis en ontbrak hij slechts twee wedstrijden vanwege blessureleed.

Zijn sterke prestaties leverden hem eveneens een plek op in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK van 2026. Woensdag stond hij als basisspeler nog 87 minuten op het veld tijdens de met 0-1 verloren oefeninterland tegen Algerije. Inmiddels heeft de verdediger elf interlands achter zijn naam staan.

Tottenham werkt ondertussen niet alleen aan de komst van Van Hecke. De club staat ook op het punt om Marcos Senesi over te nemen van Bournemouth. De 29-jarige verdediger beschikt over een aflopend contract en lijkt spoedig een verbintenis voor vier seizoenen in Londen te ondertekenen.