Bayern München heeft het bod op PSV-ster verhoogd, zo meldt het Eindhovens Dagblad. De Duitsers hebben een bedrag van 53 miljoen euro inclusief bonussen over voor de Marokkaan, die daarmee de duurste uitgaande transfer ooit lijkt te gaan worden voor PSV.

Saibari lijkt zijn laatste wedstrijd voor PSV inmiddels te hebben gespeeld. De middenvelder bereidt zich momenteel met Marokko voor op het WK, maar ondertussen speelt er ook genoeg op transfergebied. Bayern München wil hem namelijk dolgraag naar Duitsland halen en heeft daar vele miljoenen voor over.

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Volgens het ED hebben de Duitsers het bod inmiddels verhoogd naar 53 miljoen euro, inclusief bonussen. Het zou gaan om een vast bedrag van 48 miljoen euro en 5 miljoen aan bonussen. Mocht de deal ervan komen, wordt Saibari daarmee de duurste uitgaande transfer ooit voor PSV. In de onderhandelingen gaat de landskampioen nog wel proberen het onderste uit de kan te halen, zo stelt de regionale krant. Daarnaast wil PSV ervoor zorgen dat de bedragen worden betaald zoals de club dat wil, voordat het akkoord geeft.

Zodra er sprake is van een akkoord, zal de transfer niet direct worden afgerond. In plaats daarvan mikken alle partijen op een ondertekening na 30 juni. Dit levert PSV namelijk fiscale voordelen op. De medische keuring kan wel voor die tijd al plaatsvinden en het idee is dat Bayern München de risico’s zal dragen tot het moment van ondertekening.