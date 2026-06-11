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PSV meldt zich met openingsbod bij FC Twente

11 juni 2026, 11:14
Erik ten Hag
Foto: © Imago
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Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

PSV heeft zich met een openingsbod voor Ruud Nijstad gemeld bij FC Twente, zo weet Mounir Boualin van SoccerNews. Het zou gaan om een bod van vijf tot zes miljoen euro, wat bij lange na niet voldoende is om de Tukkers te overtuigen.

Tubantia meldde donderdag dat FC Twente serieus rekening moet houden met een vertrek van Nijstad, die nog maar een contract voor een seizoen heeft. PSV zou namelijk serieuze interesse hebben in de achttienjarige verdediger. Inmiddels hebben de Eindhovenaren zich met een eerste bod gemeld in Enschede, wat tussen de vijf en zes miljoen euro zou liggen.

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Dit bedrag zou echter bij lange na niet voldoende zijn om Twente te overtuigen. Hoeveel de Tukkers wel willen hebben voor het toptalent, durft Boualin niet te zeggen. Volgens Tubantia zal PSV in ieder geval een bedrag in de dubbele cijfers moeten neerleggen om Nijstad naar het Philips Stadion te halen. Volgens FootballTransfers wordt Nijstad momenteel geschat op een marktwaarde van 8,1 miljoen euro. De speler kwam dit seizoen 24 keer in actie voor FC Twente, waarin hij één doelpunt en één assist leverde.

Nijstad geldt in de Grolsch Veste als een van de grootste talenten uit de eigen academie. De linksbenige verdediger heeft echter nog maar een contract tot medio 2027 bij FC Twente. Dat heeft alles te maken met de regelgeving voor spelers onder de achttien jaar, die in Nederland voor maximaal drie seizoenen mogen tekenen. Voor de Tukkers is het deze zomer dan ook simpel: bijtekenen of verkopen.

Er stond volgens insider Paul Lassche al vorige week een gesprek gepland over een mogelijke contractverlenging. “Er staat deze week een gesprek gepland. Het is nog niet rond, maar er is wel een opening”, schreef hij. Het is op dit moment nog niet bekend hoe dat gesprek is verlopen en of er al concrete stappen uit zijn voortgekomen.

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Ruud Nijstad

Ruud Nijstad
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 18 jaar (17 jan. 2008)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Twente
21
1
2024/2025
Twente
0
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