PSV hoopt zich deze zomer transfervrij te kunnen versterken met de achttienjarige Emmanuel Mbemba, weet L’Équipe. De verdediger beschikt over een aflopend contract bij Paris Saint-Germain en zou al meerdere aanbiedingen op zak hebben, waaronder uit Eindhoven.

Mbemba staat sinds de zomer van 2023 onder contract bij PSG, dat hem overnam van Melun FC. De verdediger staat te boek als groot talent en de Fransen zouden hem dan ook graag langer bij de club houden. Doordat hij zijn contract nog altijd niet heeft verlengd, lijkt het er sterk op dat Mbemba deze zomer zal vertrekken bij de Parijzenaren. De jongeling debuteerde nog niet in het eerste elftal van PSG.

Artikel gaat verder onder video

Volgens de Franse sportkrant zijn er verschillende clubs, waaronder PSV, die Mbemba een aanbieding hebben gedaan. Het zou verder gaan om Sturm Graz, VfB Stuttgart en Paris FC, waardoor een langer verblijf in de Franse hoofdstad ook een mogelijkheid is. Ook zijn er meerdere clubs met interesse die nog geen aanbieding hebben gedaan.

Een van die clubs is Arsenal, stelt L’Équipe. De Engelse kampioen spreekt momenteel met de zaakwaarnemers van Mbemba en hoopt hem later deze week een aanbieding te doen. Mocht Mbemba kiezen voor een stap naar Londen, willen de Engelsen hem direct verhuren. Het is niet duidelijk hoe Mbemba hier zelf in staat.